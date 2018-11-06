В Україні запустили соціальну рекламу про тварин, яких більше не існує
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Всесвітній фонд природи WWF в Україні запустив компанію "Зниклі сторінки 404", де зображено види тварин, популяції яких зникли в Україні протягом останнього півстоліття. Про це повідомляє УНН, із посиланням на сайт WWF.
“Ми мало не кожен день зустрічаємо сторінку 404 у мережі, тобто таку, яка з якихось причин більше не існує. У дикій природі України, на жаль, так само є такі сторінки. Тож ми використали цю ідею, щоб наочно показати, яких сторінок світу дикої природи України більше не існує”, - коментує кооординаторка кампанії Марічка Закалюжна.
“Обличчями” кампанії стали тюлень-монах, ховрах європейський, довгокрил звичайний та осетер європейський. Відповідно до даних Червоної книги, ці тварини вважаються зниклими.
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Найшвидше в Україні і світі зникають види пов'язані із прісноводними екосистемами.
Одна з останніх українських втрат – це осетер європейський, якого ще іноді називають атлантичним.
Як раніше повідомляв УНН, нестримне споживання винищило глобальну дику природу, спричинило масове вимирання видів і вичерпало можливості Землі для задоволення зростаючих апетитів людства.
З 1970 по 2014 рік 60% усіх хребетних тварин — ссавців, птахів, риб, рептилій і земноводних — були знищені людською діяльністю, за даними останнього звіту фонду.