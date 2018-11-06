В Украине запустили социальную рекламу о животных, которых больше не существует
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Всемирный фонд природы WWF в Украине запустил компанию "Пропавшие страницы 404", где изображены виды животных, популяции которых исчезли в Украине в течение последнего полувека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт WWF.
"Мы чуть ли не каждый день встречаем страницу 404 в сети, то есть такую, которая по каким-то причинам больше не существует. В дикой природе Украины, к сожалению, так же есть такие страницы. Поэтому мы использовали эту идею, чтобы наглядно показать, каких страниц мира дикой природы Украины больше не существует", - комментирует кооординаторка кампании Маричка Закалюжна.
"Лицами" кампании стали тюлень-монах, суслик европейский, довгокрил обычный и осетр европейский. Согласно данным Красной книги, эти животные считаются исчезнувшими.
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Быстрее всего в Украине и мире исчезают виды связанные с пресноводными экосистемами.
Одна из последних украинских потерь - это осетр европейский, которого еще иногда называют атлантическим.
Как ранее сообщал УНН, безудержное потребление уничтожило глобальную дикую природу, вызвало массовое вымирание видов и исчерпало возможности Земли для удовлетворения растущих аппетитов человечества.
С 1970 по 2014 год 60% всех позвоночных животных - млекопитающих, птиц, рыб, рептилий и земноводных - были уничтожены человеческой деятельностью, по данным последнего отчета фонда.