В Украине запустили социальную рекламу о животных, которых больше не существует

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 108083 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 115933 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 154213 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 147656 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137991 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128943 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 173517 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118136 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141688 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145427 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В Украине запустили социальную рекламу о животных, которых больше не существует

Киев  •  УНН

 • 31458 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Всемирный фонд природы WWF в Украине запустил компанию "Пропавшие страницы 404", где изображены виды животных, популяции которых исчезли в Украине в течение последнего полувека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт WWF.

"Мы чуть ли не каждый день встречаем страницу 404 в сети, то есть такую, которая по каким-то причинам больше не существует. В дикой природе Украины, к сожалению, так же есть такие страницы. Поэтому мы использовали эту идею, чтобы наглядно показать, каких страниц мира дикой природы Украины больше не существует", - комментирует кооординаторка кампании Маричка Закалюжна.

"Лицами" кампании стали тюлень-монах, суслик европейский, довгокрил обычный и осетр европейский. Согласно данным Красной книги, эти животные считаются исчезнувшими.

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Быстрее всего в Украине и мире исчезают виды связанные с пресноводными экосистемами.

Одна из последних украинских потерь - это осетр европейский, которого еще иногда называют атлантическим.

Как ранее сообщал УНН, безудержное потребление уничтожило глобальную дикую природу, вызвало массовое вымирание видов и исчерпало возможности Земли для удовлетворения растущих аппетитов человечества.

С 1970 по 2014 год 60% всех позвоночных животных - млекопитающих, птиц, рыб, рептилий и земноводных - были уничтожены человеческой деятельностью, по данным последнего отчета фонда.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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