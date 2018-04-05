Половина видів рослин і тварин в небезпеці через зміну клімату – дослідження

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Близько половини видів рослин та тварин у найбагатших природних регіонах, таких як Амазонка і Галапагос, можуть вимерти на рубежі століть через зміну клімату, якщо викиди парникових газів продовжать зростати без жодних обмежень. Про це йдеться у дослідженні Університету Східної Англії, Університету Джеймса Кука та WWF, передає УНН.