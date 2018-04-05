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Половина видів рослин і тварин в небезпеці через зміну клімату – дослідження

Половина видів рослин і тварин в небезпеці через зміну клімату – дослідження

Київ • УНН

 • 57870 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Близько половини видів рослин та тварин у найбагатших природних регіонах, таких як Амазонка і Галапагос, можуть вимерти на рубежі століть через зміну клімату, якщо викиди парникових газів продовжать зростати без жодних обмежень. Про це йдеться у дослідженні Університету Східної Англії, Університету Джеймса Кука та WWF, передає УНН.

Зазначено, що навіть за умови досягнення цілі Паризької угоди - утримати підвищення температури до 2°С, ці місця можуть втратити до 25 відсотків видів.

У звіті наголошується, що савана Міомбо у Південній Африці, південний захід Австралії та Амазонка найбільше постраждають від зміни клімату. Якщо зростання глобальної середньої температури сягне 4,5°C, клімат в цих областях, за прогнозами експертів, стане непридатними для багатьох місцевих рослин і тварин:

  • до 90 відсотків земноводних, 86 відсотків птахів і 80 відсотків ссавців можуть вимерти у савані Міомбо, Південна Африка;
  • Амазонка може втратити 69 відсотків видів рослин;
  • У південно-західній Австралії 89 відсотків земноводних можуть зникнути з цієї місцевості;
  • 60 відсотків усіх видів під ризиком вимирання на Мадагаскарі;
  • фінбош у Західно-Капській провінції ПАР, який переживає посуху, що призвела до дефіциту води в Кейптауні, може;зіткнутися з локальним вимиранням однієї третини його видів, більшість з яких є унікальними для цього регіону.

У звіті зазначено, що підвищена середня температура і більш нестабільна кількість опадів може стати "новою нормою". У першу чергу, кількість опадів зменшиться над Середземним морем, на острові Мадагаскар та над територією Церрадо-Пантанал у Аргентині. Потенційні наслідки від таких кліматичних змін включають в себе:

  • недостатнє наповнення водопоїв африканським слонам, яким потрібно пити 150-300 літрів води на день;
  • 96 % територій, що являються місцями для розмноження тигрів у Національному природну парку Сундарбан в Індії, затопить через підняття рівня моря;
  • кількість чоловічих особин серед морських черепах буде значно меншою (на формування статі черепахи впливає температура інкубації яйця. При вищій температурі з’являються самки).

"Це справді шокуючі цифри і для нашого регіону. Якщо людство зможе утримати потепління на рівні до 2° C, то половина регіону Великого Чорноморського басейну залишиться прихистком для 75% його видів, але при потеплінні на 4,5 ° C - лише 5% території залишиться придатними для цих видів. Проте якщо будуть реалізовані активні заходи з адаптації до змін клімату, у першу чергу із забезпечення вільного переміщення видів, то можна буде зберегти вдвічі більше", - заявила координатор проектів WWF в Україні Наталя Гозак.

Дослідники вивчили вплив зміни клімату на майже 80 тисячах видів рослин і тварин в 35 найбільш біорізноманітних регіонах світу.

У звіті розглядаються різні сценарії зміни клімату у майбутньому - від сценарію необмежених викидів та відповідного підвищення глобальної температури на 4,5°C, до утримання підвищення на рівні 2°C - верхньої межі згідно Паризької угоди. Кожен район був обраний завдяки унікальності та різноманітності рослин і тварин, що знаходяться там.

Нагадаємо, збиток від катастроф, викликаних кліматичними змінами, тільки за один минулий рік склав 320 млрд доларів США.

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