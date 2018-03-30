ООН: збиток за 2017 рік від викликаних кліматичними змінами катастроф досяг 320 млрд доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Збиток від катастроф, викликаних кліматичними змінами, тільки за один минулий рік склав 320 млрд доларів США. Про це 29 березня заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш на зустрічі з журналістами, інформує УНН.
“Істина в тому, що зміни клімату — це найскладніша проблема, з якою стикається людство, і я вважаю своїм обов’язком нагадати про це міжнародному співтовариству, — підкреслив він. — У минулому році економічні втрати від катастроф, пов’язаних зі змінами клімату, досягли рекордних масштабів — 320 млрд доларів. Викиди вуглекислого газу в атмосферу зросли на 1,4% до 32,5 гігатонн, що також є рекордним рівнем. у 2017 році сезон ураганів у Карибському басейні обернувся найбільшим економічним збитком, у Південній Азії у результаті повеней постраждали 41 млн людей, в Африці через посуху майже 900 тис. людей змушені були покинути свої будинки, а в Арктиці різко скоротилася площа льоду”.
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“Скільки ще тривожних дзвінків має прозвучати, перш ніж людство зверне серйозну увагу на цю проблему, — задався питанням генсек ООН. — Ми розуміємо, що важко займатися проблемами, наслідки яких стануть очевидними лише через роки або десятиліття, але наслідки кліматичних змін ми відчуваємо вже зараз”.
Як підкреслив Антоніу Гутерріш, необхідно скоротити до 2020 року масштаби викидів шкідливих речовин в атмосферу хоча б на 25%, а викид газів, що викликають “парниковий ефект”, необхідно обмежити до 2030 року 42 гігатонн. “Проблема не в тому, що ми не знаємо, які кроки зробити, — зазначив генсек на закінчення. — Проблема в тому, наскільки швидко ми зможемо здійснити необхідні заходи”.
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Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підписав указ, який знімає обмеження, введені екс-президентом Бараком Обамою і спрямовані на боротьбу зі зміною клімату.
Дж. Меттіс вважає що Д.Трамп відкритий для думок щодо Паризької угоди по клімату.
Як повідомляв УНН, світові лідери засудили рішення Д.Трампа щодо кліматичної угоди.