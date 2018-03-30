ООН: ущерб за 2017 год от вызванных климатическими изменениями катастроф достиг 320 млрд долларов

“Истина в том, что изменения климата — это самая сложная проблема, с которой сталкивается человечество, и я считаю своей обязанностью напомнить об этом международному сообществу, — подчеркнул он. — В прошлом году экономические потери от катастроф, связанных с изменениями климата, достигли рекордных масштабов — 320 млрд долларов. Выбросы углекислого газа в атмосферу выросли на 1,4% до 32,5 гигатонн, что также является рекордным уровнем. в 2017 году сезон ураганов в Карибском бассейне обернулся крупнейшим экономическим ущербом, в Южной Азии в результате наводнений пострадали 41 млн человек в Африке из-за засухи почти 900 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома, а в Арктике резко сократилась площадь льда”.

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“Сколько еще тревожных звонков должно прозвучать, прежде чем человечество обратит серьезное внимание на эту проблему, — задался вопросом генсек ООН. — Мы понимаем, что трудно заниматься проблемами, последствия которых станут очевидными лишь годы или десятилетия спустя, но последствия климатических изменений мы ощущаем уже сейчас”.

Как подчеркнул Антониу Гутерриш, необходимо сократить к 2020 году масштабы выбросов вредных веществ в атмосферу хотя бы на 25%, а выброс газов, вызывающих “парниковый эффект”, необходимо ограничить до 2030 года 42 гигатонн. “Проблема не в том, что мы не знаем, какие шаги предпринять, — отметил генсек в заключение. — Проблема в том, насколько быстро мы сможем осуществить необходимые меры”.

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Напомним, президент США Дональд Трамп подписал указ, который снимает ограничения, введенные экс-президентом Бараком Обамой и направленные на борьбу с изменением климата.

Дж. Маттис считает, что Д.Трамп открыт для мнений относительно Парижского соглашения по климату.

Как сообщал УНН, мировые лидеры осудили решение Д.Трамп по климатического соглашения.