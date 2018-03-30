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ООН: ущерб за 2017 год от вызванных климатическими изменениями катастроф достиг 320 млрд долларов

ООН: ущерб за 2017 год от вызванных климатическими изменениями катастроф достиг 320 млрд долларов

Киев  •  УНН

 • 10681 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Ущерб от катастроф, вызванных климатическими изменениями, только за один прошлый год составил 320 млрд долларов США. Об этом 29 марта заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на встрече с журналистами, передает УНН.

“Истина в том, что изменения климата — это самая сложная проблема, с которой сталкивается человечество, и я считаю своей обязанностью напомнить об этом международному сообществу, — подчеркнул он. — В прошлом году экономические потери от катастроф, связанных с изменениями климата, достигли рекордных масштабов — 320 млрд долларов. Выбросы углекислого газа в атмосферу выросли на 1,4% до 32,5 гигатонн, что также является рекордным уровнем. в 2017 году сезон ураганов в Карибском бассейне обернулся крупнейшим экономическим ущербом, в Южной Азии в результате наводнений пострадали 41 млн человек в Африке из-за засухи почти 900 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома, а в Арктике резко сократилась площадь льда”.

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“Сколько еще тревожных звонков должно прозвучать, прежде чем человечество обратит серьезное внимание на эту проблему, — задался вопросом генсек ООН. — Мы понимаем, что трудно заниматься проблемами, последствия которых станут очевидными лишь годы или десятилетия спустя, но последствия климатических изменений мы ощущаем уже сейчас”.

Как подчеркнул Антониу Гутерриш, необходимо сократить к 2020 году масштабы выбросов вредных веществ в атмосферу хотя бы на 25%, а выброс газов, вызывающих “парниковый эффект”, необходимо ограничить до 2030 года 42 гигатонн. “Проблема не в том, что мы не знаем, какие шаги предпринять, — отметил генсек в заключение. — Проблема в том, насколько быстро мы сможем осуществить необходимые меры”.

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Напомним, президент США Дональд Трамп подписал указ, который снимает ограничения, введенные экс-президентом Бараком Обамой и направленные на борьбу с изменением климата.

Дж. Маттис считает, что Д.Трамп открыт для мнений относительно Парижского соглашения по климату.

Как сообщал УНН, мировые лидеры осудили решение Д.Трамп по климатического соглашения.

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