Половина видов растений и животных в опасности из-за изменения климата - исследование

ukru
Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 30721 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
09:12 • 67405 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 101851 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 111335 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 118308 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 130446 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 145789 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 147902 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 191642 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 157329 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Враг ночью атаковал Полтавщину: в ОВА показали последствия удара

Враг ночью атаковал Полтавщину: в ОВА показали последствия удара

10 марта, 05:37 • 109502 просмотра
Над Украиной сбили 130 из 176 вражеских дронов, 42 - не достигли целей

Над Украиной сбили 130 из 176 вражеских дронов, 42 - не достигли целей

10 марта, 06:29 • 105143 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

08:24 • 75723 просмотра
Великобритания консультирует Украину перед переговорами с США в Саудовской Аравии - Times

Великобритания консультирует Украину перед переговорами с США в Саудовской Аравии - Times

08:29 • 53852 просмотра
14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

09:54 • 91900 просмотра
публикации
14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

09:54 • 91900 просмотра
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 175166 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 208934 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 215906 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 225701 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10:58 • 35032 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10:01 • 41626 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

08:24 • 75723 просмотра
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 191642 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 120832 просмотра
Актуальное
Половина видов растений и животных в опасности из-за изменения климата - исследование

Половина видов растений и животных в опасности из-за изменения климата - исследование

Киев  •  УНН

 • 57866 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Около половины видов растений и животных в богатейших природных регионах, таких как Амазонка и Галапагос, могут исчезнуть на рубеже веков из-за изменения климата, если выбросы парниковых газов продолжат расти без ограничений. Об этом говорится в исследовании Университета Восточной Англии, Университета Джеймса Кука и WWF, передает УНН.

Отмечено, что даже при условии достижения цели Парижского соглашения - удержать повышение температуры до 2°С, эти места могут потерять до 25 процентов видов.

В отчете отмечается, что саванна Миомбо в Южной Африке, юго-запад Австралии и Амазонка больше всего пострадают от изменения климата. Если рост глобальной средней температуры достигнет 4,5°C, климат в этих областях, по прогнозам экспертов, станет непригодными для многих местных растений и животных:

  • до 90 процентов земноводных, 86 процентов птиц и 80 процентов млекопитающих могут вымереть в саванне Миомбо, Южная Африка;
  • Амазонка может потерять 69 процентов видов растений;
  • В юго-западной Австралии 89 процентов земноводных могут исчезнуть из этой местности;
  • 60 процентов всех видов под риском вымирания на Мадагаскаре;
  • Финбош в Западно-Капской провинции ЮАР, который переживает засуху, которая привела к дефициту воды в Кейптауне, может; столкнуться с локальным вымиранием одной трети его видов, большинство из которых являются уникальными для этого региона.

В отчете указано, что повышенная средняя температура и более нестабильное количество осадков может стать "новой нормой". В первую очередь, количество осадков уменьшится над Средиземным морем, на острове Мадагаскар и над территорией Церрад-Пантанал в Аргентине. Потенциальные последствия таких климатических изменений включают в себя:

  • недостаточное наполнение водопоев африканским слонам, которым нужно пить 150-300 литров воды в день;
  • 96% территорий, которые являются местами для размножения тигров в Национальном природном парке Сундарбан в Индии, затопит из-за поднятия уровня моря;
  • количество мужских особей среди морских черепах будет значительно меньше (на формирование пола черепахи влияет температура инкубации яйца. При более высокой температуре появляются самки).

"Это действительно шокирующие цифры и для нашего региона. Если человечество сможет удержать потепление на уровне до 2°C, то половина региона Большого Черноморского бассейна останется убежищем для 75% его видов, но при потеплении на 4,5°C - только 5% территории останется пригодными для этих видов. Однако если будут реализованы активные меры по адаптации к изменениям климата, в первую очередь по обеспечению свободного перемещения видов, то можно будет сохранить вдвое больше ", - заявила координатор проектов WWF в Украине Наталья Гозак.

Исследователи изучили влияние изменения климата на почти 80 тысячах видов растений и животных в 35 наиболее биоризноманитних регионах мира.

В отчете рассматриваются различные сценарии изменения климата в будущем - от сценария неограниченных выбросов и соответствующего повышения глобальной температуры на 4,5°C, к содержанию повышения на уровне 2°C - верхней границы согласно Парижским соглашением. Каждый район был выбран благодаря уникальности и разнообразия растений и животных.

Как сообщал УНН, ущерб от катастроф , вызванных климатическими изменениями, только за один прошлый год составил 320 млрд долларов США. 

 

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы