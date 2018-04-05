Половина видов растений и животных в опасности из-за изменения климата - исследование

Отмечено, что даже при условии достижения цели Парижского соглашения - удержать повышение температуры до 2°С, эти места могут потерять до 25 процентов видов.

В отчете отмечается, что саванна Миомбо в Южной Африке, юго-запад Австралии и Амазонка больше всего пострадают от изменения климата. Если рост глобальной средней температуры достигнет 4,5°C, климат в этих областях, по прогнозам экспертов, станет непригодными для многих местных растений и животных:



до 90 процентов земноводных, 86 процентов птиц и 80 процентов млекопитающих могут вымереть в саванне Миомбо, Южная Африка;



Амазонка может потерять 69 процентов видов растений;



В юго-западной Австралии 89 процентов земноводных могут исчезнуть из этой местности;



60 процентов всех видов под риском вымирания на Мадагаскаре;



Финбош в Западно-Капской провинции ЮАР, который переживает засуху, которая привела к дефициту воды в Кейптауне, может; столкнуться с локальным вымиранием одной трети его видов, большинство из которых являются уникальными для этого региона.



В отчете указано, что повышенная средняя температура и более нестабильное количество осадков может стать "новой нормой". В первую очередь, количество осадков уменьшится над Средиземным морем, на острове Мадагаскар и над территорией Церрад-Пантанал в Аргентине. Потенциальные последствия таких климатических изменений включают в себя:



недостаточное наполнение водопоев африканским слонам, которым нужно пить 150-300 литров воды в день;



96% территорий, которые являются местами для размножения тигров в Национальном природном парке Сундарбан в Индии, затопит из-за поднятия уровня моря;



количество мужских особей среди морских черепах будет значительно меньше (на формирование пола черепахи влияет температура инкубации яйца. При более высокой температуре появляются самки).



"Это действительно шокирующие цифры и для нашего региона. Если человечество сможет удержать потепление на уровне до 2°C, то половина региона Большого Черноморского бассейна останется убежищем для 75% его видов, но при потеплении на 4,5°C - только 5% территории останется пригодными для этих видов. Однако если будут реализованы активные меры по адаптации к изменениям климата, в первую очередь по обеспечению свободного перемещения видов, то можно будет сохранить вдвое больше ", - заявила координатор проектов WWF в Украине Наталья Гозак.

Исследователи изучили влияние изменения климата на почти 80 тысячах видов растений и животных в 35 наиболее биоризноманитних регионах мира.

В отчете рассматриваются различные сценарии изменения климата в будущем - от сценария неограниченных выбросов и соответствующего повышения глобальной температуры на 4,5°C, к содержанию повышения на уровне 2°C - верхней границы согласно Парижским соглашением. Каждый район был выбран благодаря уникальности и разнообразия растений и животных.

Как сообщал УНН, ущерб от катастроф , вызванных климатическими изменениями, только за один прошлый год составил 320 млрд долларов США.