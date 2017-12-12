У Київраді заговорили про заборону поліетиленових пакетів

На підтримку петиції № 2125 Київська міська рада підготувала проект рішення щодо звернення до Парламенту стосовно необхідності прийняття Закону України про заборону використання та продажу одноразових поліетиленових пакетів.

“Необхідність розроблення такого рішення зумовлена проблемою поліпшення стану довкілля, благоустрою, екологічної безпеки в державі та приведення природоохоронного законодавства до світових та загальноєвропейських стандартів.

Екологічна проблема, пов’язана із використанням та утилізацією поліетиленових пакетів одноразового використання, що виготовляються повністю або частково із полімерів, розклад яких триває 100 років, потребує негайного правового регулювання задля збереження довкілля в країні.

З однієї сторони, широке використання полімерних матеріалів значно підвищило якість побуту, а з іншого — призвело до засмічення населених пунктів, узбіч, доріг, лісів, земель, поверхневих і підземних вод, вимирання тварин”, — йдеться у повідомленні.

Згідно із статистичними даними, щорічно в країнах ЄС використовується більше 800 тон одноразових поліетиленових пакетів. І лише 6% від їх загальної кількості направляється на переробку.

“В Україні на одну особу щорічно припадає понад 500 поліетиленових пакетів, в той час, коли середньостатистичний німець протягом минулого року використав їх лише 45. Час корисної експлуатації поліетиленового пакету за призначенням рідко, коли перевищує 30 хвилин, а період розкладання становить більше 100(!) років. Тому близько 10 країн світу вже прийняли нормативні акти про заборону або обмеження використання полімерних пакетів. У Кенії, зокрема, за використання поліетиленових пакетів дають до 4 років в’язниці.

Таким чином, питання заборони використання та продажу поліетиленових пакетів повинно вирішуватися централізовано на державному рівні та якомога швидше, аби не допустити на родючих українських ланах екологічної катастрофи ” — зауважив директор департаменту А. Фіщук.

Нагадаємо, заборону на одноразові поліетиленові пакети нещодавно ввели у Брюселі.

Крім того, багато країн ввели у себе депозитну систему тари, як ефективний інструмент боротьби з пластиком. Зокрема, така система діє в Німеччині, Швеції, Норвегії, Фінляндії, Данії, Естонії. Наприклад, в Норвегії завдяки фандомати збирають 95% тари, в Фінляндії — 93,3%, а в Данії — 89%.

Принцип роботи системи полягає в тому, що при здачі тари в фандомати, цей спеціальний автомат повертає частину грошей, сплачених при купівлі напою. Німці стверджують, що така система стимулює людей до цивілізованої здачі використаної тари. І для більшості німецьких сімей повернення порожніх пляшок через фандомати вже стало традицією вихідного дня.

Українські нардепи пропонують перейняти успішний досвід європейських країн. У ВР зареєстрований законопроект № 5614 “Про систему збору та утилізації тари”, однак він досі так і залишається не розглянутим.

У той же час переймати європейський підхід щодо збору тари взялися в Білорусі. Однак рухаються вони значно швидше і впровадити її планують уже у 2020 році.