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Білорусь може випередити Україну по впровадженню депозитної системи збору пляшок

Білорусь може випередити Україну по впровадженню депозитної системи збору пляшок

Київ • УНН

 • 9877 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Білорусь планує запровадити депозитну систему збору порожньої тари до 2020 року. Про це повідомив начальник управління регулювання поводження з відходами Мінприроди Білорусі Руслан Міхалевич, передає УНН з посиланням на "БЕЛТА". 

Але вже сьогодні білоруський уряд активно готується до її впровадження.

"Ми повертаємося до практики, коли можна прийти в будь-який магазин і здати тару. Зараз в вартість товару включена вартість упаковки, і, викидаючи упаковку, ми викидаємо гроші і збільшуємо кількість твердих комунальних відходів.

Депозитно-заставна система - це перспективна ідея, тому що вона включає в себе не тільки скло, але і пластик, алюміній та інші матеріали. Повинна бути створена інфраструктура, щоб практично в будь-якому місці можна було прийти і повернути тару", - сказав Р.Міхалевич.

Тим часом Україна "пасе задніх". Зареєстрований законопроект №5614 "Про систему збору та утилізації тари" до цих пір так і не розглянутий у ВР. 

А реалізація Національної стратегії поводження з відходами розрахована на 10 років довше, ніж білоруської, - до 2030 року і має вельми розмиті формулювання. 

Тож, схоже, що Білорусь таки випередить Україну і впровадить депозитну систему набагато раніше.

Нагадаємо, принцип роботи депозитної системи збору тари полягає в тому, що при здачі тари в спеціальний автомат, він повертає частину грошей, сплачених при купівлі напою. Чим більше пляшок здається — тим більше тари можна повторно використовувати або переробляти. Це, в свою чергу, зменшує кількість сміття, яке осідає в океанах і на звалищах.

Додамо, депозитна (заставна) система збору тари успішно діє в Швеції, Німеччині, Норвегії, Фінляндії, Данії, Естонії. Наприклад, в Норвегії завдяки цій системі збирають 95% тари, в Фінляндії — 93,3%, а в Данії — 89%.

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