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Беларусь может опередить Украину по внедрению депозитной системы сбора бутылок

Беларусь может опередить Украину по внедрению депозитной системы сбора бутылок

Киев  •  УНН

 • 9872 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Беларусь планирует ввести депозитную систему сбора пустой тары до 2020 года. Об этом сообщил начальник управления регулирования обращения с отходами Минприроды Беларуси Руслан Михалевич, передает УНН со ссылкой на "БЕЛТА".

Но уже сегодня белорусское правительство активно готовится к ее внедрению.

"Мы возвращаемся к практике, когда можно прийти в любой магазин и сдать тару. Сейчас в стоимость товара включена стоимость упаковки, и, выбрасывая упаковку, мы выбрасываем деньги и увеличиваем количество твердых коммунальных отходов.

Депозитно-залоговая система - это перспективная идея, потому что она включает в себя не только стекло, но и пластик, алюминий и другие материалы. Должна быть создана инфраструктура, чтобы практически в любом месте можно было прийти и вернуть тару", - сказал Р.Михалевич.

Между тем Украина "отстает". Зарегистрированный законопроект №5614 "О системе сбора и утилизации тары" до сих пор так и не рассмотрен в ВР.

А реализация Национальной стратегии обращения с отходами рассчитана на 10 лет дольше, чем белорусская, - до 2030 года и имеет весьма размытые формулировки.

Так что, похоже, что Беларусь таки опередит Украину и внедрит депозитную систему гораздо раньше.

Напомним, принцип работы депозитной системы сбора тары заключается в том, что при сдаче тары в специальный автомат, он возвращает часть денег, уплаченных при покупке напитка. Чем больше бутылок сдается - тем больше тары можно повторно использовать или перерабатывать. Это, в свою очередь, уменьшает количество мусора, которое оседает в океанах и на свалках.

Добавим, депозитная (залоговая) система сбора тары успешно действует в Швеции, Германии, Норвегии, Финляндии, Дании, Эстонии. Например, в Норвегии благодаря этой системе собирают 95% тары, в Финляндии - 93,3%, а в Дании - 89%.

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