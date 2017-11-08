Кабмін схвалив Національну стратегію управління відходами до 2030 року
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Кабінет міністрів України схвалив Національну стратегію управління відходами в Україні до 2030 року. Таке рішення було ухвалено на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.
Нацстратегія управління з відходами, за словами міністра екології та природних ресурсів Остапа Семерака, передбачає запровадження роздільного збирання відходів придатних для переробки як мінімум у 5 тис. населених пунктів.
"Це буде функція місцевого самоврядування в першу чергу," - уточнив він.
Також, зазначив міністр, буде створено 250 центрів збирання відходів споживання.
"Стратегія передбачає індикатори перероблення відходів до 2030 року - це 800 нових потужностей з переробки вторинної сировини, утилізації та компостування біовідходів. Таким чином, до 20% збільшиться обсяг відходів, направлених на перероблення", - уточнив він.
Водночас для роботи з промисловими відходами у Нацстратегії запропоновано можливість створення фондів, розпорядниками яких будуть обласні державні адміністрації. При цьому джерелом наповнення будуть суб'єкти господарювання, які утворюють промислові відходи і не мають екологічно безпечних технологій їхнього перероблення та утилізації.
"Для інших типів утилізації передбачено будівництво 20 стаціонарних потужностей підготовки відходів до термічної утилізації. Це забезпечить зростання таких обсягів утилізації до 10%", - розповів він.
За словами О.Семерака, передбачається створення мережі з 50 регіональних полігонів, які відповідатимуть вимогам 31 директиви ЄС.
Крім того, буде створено національний реєстр джерел утворення відходів, потужностей у сфері поводження з ними та системи звітності суб'єктів господарювання.
Нагадаємо, раніше в Мінприроди повідомляли, що новою Стратегією поводження з відходами передбачено впровадження заставної системи збору пляшок. Нагадаємо, заставна (депозитна) система збору тари успішно діє в Швеції, Німеччині, Норвегії, Фінляндії, Данії, Естонії. Наприклад, в Норвегії завдяки цій системі збирають 95% тари, в Фінляндії — 93,3%, а в Данії — 89%. Заставну систему найближчим часом планують ввести в Білорусі.
Довідка УНН: принцип роботи заставної системи збору тари полягає в тому, що при здачі тари в спеціальний автомат — він повертає частину грошей, сплачених при купівлі напою. Чим більше пляшок здають — тим більше тари можна повторно використовувати або переробляти. Це, в свою чергу, зменшує кількість сміття, яке осідає в океанах і на звалищах.