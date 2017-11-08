Кабмин одобрил Национальную стратегию управления отходами до 2030 года

Нацстратегии управления с отходами, по словам министра экологии и природных ресурсов Остапа Семерака, предусматривает введение раздельного сбора отходов пригодных для переработки как минимум в 5 тыс. населенных пунктов.

"Это будет функция местного самоуправления в первую очередь", - уточнил он.

Также, отметил министр, будет создано 250 центров сбора отходов потребления.

"Стратегия предусматривает индикаторы переработки отходов к 2030 году - это 800 новых мощностей по переработке вторичного сырья, утилизации и компостирования биоотходов. Таким образом, до 20% увеличится объем отходов, направленных на переработку", - уточнил он.

В то же время для работы с промышленными отходами в Нацстратегии предоставляться создания фондов, распорядителями которых будут областные государственные администрации. При этом источником наполнения будут субъекты хозяйствования, которые образуют промышленные отходы и не имеют экологически безопасных технологий их переработки и утилизации.

"Для других типов утилизации предусмотрено строительство 20 стационарных мощностей подготовки отходов к термической утилизации. Это обеспечит рост таких объемов утилизации до 10%", - рассказал он.

По словам О.Семерака, предусматривается создание сети из 50 региональных полигонов, отвечающих требованиям 31 директивы ЕС.

Кроме того, будет создан национальный реестр источников образования отходов, мощностей в сфере обращения с ними и системы отчетности субъектов хозяйствования.

Напомним, ранее в Минприроды сообщали, что новой Стратегией обращения с отходами предусмотрено внедрение залоговой системы сбора бутылок. Напомним, залоговая (депозитная) система сбора тары успешно действует в Швеции, Германии, Норвегии, Финляндии, Дании, Эстонии. Например, в Норвегии благодаря этой системе собирают 95% тары, в Финляндии - 93,3%, а в Дании - 89%. Залоговую систему в ближайшее время планируют ввести в Беларуси.

Справка УНН: принцип работы залоговой системы сбора тары заключается в том, что при сдаче тары в специальный автомат - он возвращает часть денег, уплаченных при покупке напитка. Чем больше бутылок сдают - тем больше тары можно повторно использовать или перерабатывать. Это, в свою очередь, уменьшает количество мусора, которое оседает в океанах и на свалках.