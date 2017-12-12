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В Киевсовете заговорили о запрете полиэтиленовых пакетов

В Киевсовете заговорили о запрете полиэтиленовых пакетов

Киев  •  УНН

 • 17445 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Департамент городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА поддержал электронную петицию №2125 о запрете использования и продажи одноразовых полиэтиленовых пакетов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу департамента.

В поддержку петиции № 2125 Киевский городской совет подготовил проект решения об обращении в парламент о необходимости принятия Закона Украины о запрете использования и продажи одноразовых полиэтиленовых пакетов.

"Необходимость разработки такого решения обусловлена ​​проблемой улучшения состояния окружающей среды, благоустройства, экологической безопасности в государстве и приведения природоохранного законодательства к мировым и общеевропейским стандартам.

Экологическая проблема, связанная с использованием и утилизацией полиэтиленовых пакетов одноразового использования, которые изготавливаются полностью или частично с полимеров, разложение которых длится 100 лет, требует немедленного правового регулирования для сохранения окружающей среды в стране.

С одной стороны, широкое использование полимерных материалов значительно повысило качество быта, а с другой - привело к засорению населенных пунктов, обочин, дорог, лесов, земель, поверхностных и подземных вод, вымиранию животных", - говорится в сообщении.

Согласно статистическим данным, ежегодно в странах ЕС используется более 800 тонн одноразовых полиэтиленовых пакетов. И только 6% от их общего количества направляется на переработку.

"В Украине на одного человека ежегодно приходится более 500 полиэтиленовых пакетов, в то время, когда среднестатистический немец в течение прошлого года использовал их только 45. Время полезной эксплуатации полиэтиленового пакета по назначению редко, когда превышает 30 минут, а период разложения составляет более 100 (!) лет. Поэтому около 10 стран мира уже приняли нормативные акты о запрещении или ограничении использования полимерных пакетов. В Кении, в частности, за использование полиэтиленовых пакетов дают до 4 лет тюрьмы.

Таким образом, вопрос запрета использования и продажи полиэтиленовых пакетов должен решаться централизованно на государственном уровне и как можно быстрее, чтобы не допустить на плодородных украинских полях экологической катастрофы", - заметил директор департамента А.Фищук.

Напомним, запрет на одноразовые полиэтиленовые пакеты недавно ввели в Брюсселе.

Кроме того, многие страны ввели у себя депозитную систему тары, как эффективный инструмент борьбы с пластиком. В частности, такая система действует в Германии, Швеции, Норвегии, Финляндии, Дании, Эстонии. Например, в Норвегии благодаря фандоматам собирают 95% тары, в Финляндии - 93,3%, а в Дании - 89%.

Принцип работы системы заключается в том, что при сдаче тары в фандоматы, этот специальный автомат возвращает часть денег, уплаченных при покупке напитка. Немцы утверждают, что такая система стимулирует людей к цивилизованной сдаче использованной тары. И для большинства немецких семей возврат пустых бутылок через фандоматы уже стало традицией выходного дня.

Украинские нардепы предлагают перенять успешный опыт европейских стран. В ВР зарегистрирован законопроект № 5614 "О системе сбора и утилизации тары", однако он до сих пор так и остается не рассмотренным.

В то же время перенимать европейский подход к сбору тары взялись в Беларуси. Однако двигаются они значительно быстрее и внедрить ее планируют уже в 2020 году.

Украинские Национальные Новости

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