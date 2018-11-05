Ученые назвали места с наиболее загрязненным воздухом в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Центральная геофизическая обсерватория Украины имени Бориса Срезневского предоставила список мест в столице, где наблюдаются повышенные уровни загрязнения атмосферного воздуха. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Обсерватории.
“По сравнению с сентябрем 2017 уровень загрязнения воздуха в городе несколько повысился, в основном, за счет роста содержания формальдегида и диоксида азота”, — говорится в сообщении.
По интегральному показателю Индекса загрязнения атмосферы наиболее загрязненными в сентябре 2018 года были такие местности в столице:
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- Бессарабская площадь;
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- Демеевская площадь;
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- улица Каунасская и Александра Довженко (возле метро “Шулявка”);
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- проспект Победы (район метро “Святошин”).
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Кроме того, несколько меньшими, но на уровне “высокого” были показатели загрязненного воздуха в следующих местах:
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- Оболонский проспект,
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- площадь Победы,
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- улица Академика Стражеско (пересечение с бульваром Вацлава Гавела),
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- улица Попудренко (метро “Черниговская”),
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- улица Скляренко,
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- бульвар Леси Украинки.
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Повышенный уровень загрязнения воздуха был зафиксирован по адресам:
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- улица Инженера Бородина (район ДВРЗ)
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- Гидропарк (район возле моста Метро и автомагистрали).
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Низким загрязнением воздуха характеризован проспект Науки (рядом с метеоплощадками обсерватории).
“Общий уровень загрязнения атмосферного воздуха по сравнению с предыдущим месяцем (августом) заметно снизился — с ”очень высокого“ до ”высокого уровня“, что связано с метеорологическими и синоптическими условиями сентября: снижением температуры воздуха, прохождением атмосферных фронтов, значительным выпадением осадков. Наблюдалось существенное снижение содержания формальдегида, незначительное — диоксида азота”, - отметили в Центральной геофизической обсерватории Украины имени Бориса Срезневского.
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В Киеве систематические наблюдения за содержанием вредных веществ в атмосферном воздухе проводятся на 16 стационарных постах (СПН) с периодичностью отбора проб 6 дней в неделю, 3-4 раза в сутки. Определяется 21 загрязняющая примесь.
Напомним, 11 ноября Центральная геофизическая обсерватория Украины имени Бориса Срезневского сообщила о повышенных уровнях загрязнения воздуха в Киеве. Ранее эксперты обнародовали информацию о концентрации вредных примесей в воздухе.
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По словам специалистов, причиной смога в столице являются выхлопные газы автотранспорта.