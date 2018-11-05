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Ученые назвали места с наиболее загрязненным воздухом в Киеве

Киев  •  УНН

 • 17967 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Центральная геофизическая обсерватория Украины имени Бориса Срезневского предоставила список мест в столице, где наблюдаются повышенные уровни загрязнения атмосферного воздуха. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Обсерватории.

“По сравнению с сентябрем 2017 уровень загрязнения воздуха в городе несколько повысился, в основном, за счет роста содержания формальдегида и диоксида азота”, — говорится в сообщении.

По интегральному показателю Индекса загрязнения атмосферы наиболее загрязненными в сентябре 2018 года были такие местности в столице:

  • Бессарабская площадь;
  • Демеевская площадь;
  • улица Каунасская и Александра Довженко (возле метро “Шулявка”);
  • проспект Победы (район метро “Святошин”).

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Кроме того, несколько меньшими, но на уровне “высокого” были показатели загрязненного воздуха в следующих местах:

  • Оболонский проспект,
  • площадь Победы,
  • улица Академика Стражеско (пересечение с бульваром Вацлава Гавела),
  • улица Попудренко (метро “Черниговская”),
  • улица Скляренко,
  • бульвар Леси Украинки.

Повышенный уровень загрязнения воздуха был зафиксирован по адресам:

  • улица Инженера Бородина (район ДВРЗ)
  • Гидропарк (район возле моста Метро и автомагистрали).

Низким загрязнением воздуха характеризован проспект Науки (рядом с метеоплощадками обсерватории).

“Общий уровень загрязнения атмосферного воздуха по сравнению с предыдущим месяцем (августом) заметно снизился — с ”очень высокого“ до ”высокого уровня“, что связано с метеорологическими и синоптическими условиями сентября: снижением температуры воздуха, прохождением атмосферных фронтов, значительным выпадением осадков. Наблюдалось существенное снижение содержания формальдегида, незначительное — диоксида азота”, - отметили в Центральной геофизической обсерватории Украины имени Бориса Срезневского.

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В Киеве систематические наблюдения за содержанием вредных веществ в атмосферном воздухе проводятся на 16 стационарных постах (СПН) с периодичностью отбора проб 6 дней в неделю, 3-4 раза в сутки. Определяется 21 загрязняющая примесь.

Напомним, 11 ноября Центральная геофизическая обсерватория Украины имени Бориса Срезневского сообщила о повышенных уровнях загрязнения воздуха в Киеве. Ранее эксперты обнародовали информацию о концентрации вредных примесей в воздухе.

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По словам специалистов, причиной смога в столице являются выхлопные газы автотранспорта.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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