Вчені назвали місця з найбільш забрудненим повітрям у Києві

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. Центральна геофізична обсерваторія України імені Бориса Срезневського надала список місць у столиці, де спостерігаються підвищені рівні забруднення атмосферного повітря. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Обсерваторії.

“Порівняно з вереснем 2017 року рівень забруднення повітря в місті дещо підвищився, в основному, за рахунок зростання вмісту формальдегіду та діоксиду азоту", - йдеться у повідомленні.

За інтегральним показником Індексу забруднення атмосфери найбільш забрудненими у вересні 2018 року були такі місцевості у столиці:

  • Бессарабська площа;
  • Деміївська площа;
  • вулиця Каунаська та Олександра Довженка (поблизу метро "Шулявка");
  • проспект Перемоги (район метро "Святошин").

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Крім того, дещо меншими, але на рівні “високого” були показники забрудненого повітря у таких місцях:

  • Оболонський проспект,
  • площа Перемоги,
  • вулиця Академіка Стражеска (перетин з бульваром Вацлава Гавела),
  • вулиця Попудренка (метро "Чернігівська"),
  • вулиця Скляренка,
  • бульвар Лесі Українки.

Підвищений рівень забруднення повітря був фіксований за адресами:

  • вулиця Інженера Бородіна (район ДВРЗ);
  • Гідропарк (район поблизу мосту Метро та автомагістралі).

Низьким забрудненням повітря характеризовано проспект Науки (поряд з метеомайданчиком обсерваторії).

“Загальний рівень забруднення атмосферного повітря порівняно з попереднім місяцем (серпнем) помітно знизився — з „дуже високого“ до „високого рівня“, що пов’язано з метеорологічними та синоптичними умовами вересня: зниженням температури повітря, проходженням атмосферних фронтів, значним випадінням опадів. Спостерігалось суттєве зниження вмісту формальдегіду, незначне — діоксиду азоту”, — зазначили у Центральній геофізичній обсерваторії України імені Бориса Срезневського.

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У Києві систематичні спостереження за вмістом шкідливих речовин в атмосферному повітрі проводяться на 16 стаціонарних постах (ПСЗ) з періодичністю відбору проб 6 днів на тиждень, 3-4 рази на добу. Визначається 21 забруднююча домішка. 

Нагадаємо, 11 листопада Центральна геофізична обсерваторія України імені Бориса Срезневського сповістила про підвищені рівні забруднення повітря у Києві. Раніше експерти оприлюднили інформацію щодо концентрації шкідливих домішок у повітрі.

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За словами фахівців, причиною смогу в столиці є вихлопні гази автотранспорту.

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