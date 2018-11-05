Вчені назвали місця з найбільш забрудненим повітрям у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Центральна геофізична обсерваторія України імені Бориса Срезневського надала список місць у столиці, де спостерігаються підвищені рівні забруднення атмосферного повітря. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Обсерваторії.
“Порівняно з вереснем 2017 року рівень забруднення повітря в місті дещо підвищився, в основному, за рахунок зростання вмісту формальдегіду та діоксиду азоту", - йдеться у повідомленні.
За інтегральним показником Індексу забруднення атмосфери найбільш забрудненими у вересні 2018 року були такі місцевості у столиці:
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- Бессарабська площа;
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- Деміївська площа;
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- вулиця Каунаська та Олександра Довженка (поблизу метро "Шулявка");
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- проспект Перемоги (район метро "Святошин").
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Крім того, дещо меншими, але на рівні “високого” були показники забрудненого повітря у таких місцях:
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- Оболонський проспект,
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- площа Перемоги,
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- вулиця Академіка Стражеска (перетин з бульваром Вацлава Гавела),
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- вулиця Попудренка (метро "Чернігівська"),
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- вулиця Скляренка,
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- бульвар Лесі Українки.
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Підвищений рівень забруднення повітря був фіксований за адресами:
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- вулиця Інженера Бородіна (район ДВРЗ);
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- Гідропарк (район поблизу мосту Метро та автомагістралі).
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Низьким забрудненням повітря характеризовано проспект Науки (поряд з метеомайданчиком обсерваторії).
“Загальний рівень забруднення атмосферного повітря порівняно з попереднім місяцем (серпнем) помітно знизився — з „дуже високого“ до „високого рівня“, що пов’язано з метеорологічними та синоптичними умовами вересня: зниженням температури повітря, проходженням атмосферних фронтів, значним випадінням опадів. Спостерігалось суттєве зниження вмісту формальдегіду, незначне — діоксиду азоту”, — зазначили у Центральній геофізичній обсерваторії України імені Бориса Срезневського.
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У Києві систематичні спостереження за вмістом шкідливих речовин в атмосферному повітрі проводяться на 16 стаціонарних постах (ПСЗ) з періодичністю відбору проб 6 днів на тиждень, 3-4 рази на добу. Визначається 21 забруднююча домішка.
Нагадаємо, 11 листопада Центральна геофізична обсерваторія України імені Бориса Срезневського сповістила про підвищені рівні забруднення повітря у Києві. Раніше експерти оприлюднили інформацію щодо концентрації шкідливих домішок у повітрі.
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За словами фахівців, причиною смогу в столиці є вихлопні гази автотранспорту.