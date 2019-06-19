В Киеве уровень загрязнения воздуха в разы превышает норму: названы районы
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Киевлян предупредили о высоком уровне загрязнения воздуха в ряде районов столицы. По информации пресс-службы ГУ ГСЧС в Киеве, метеорологические условия, способствующие накоплению вредных примесей удержатся до 24 июня, передает УНН.
Как сообщили в пресс-службе, в Киеве продолжают наблюдаться метеорологические условия, способствующие накоплению и содержанию вредных примесей в приземном слое воздуха.
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"В течение 18 - 19 июня по данным постов наблюдения ЦГО им. Бориса Срезневского уровень загрязнения диоксидом азота достиг 6 среднесуточных ПДК (предельно допустимая концентрация) в районах: Оболонского проспекта; Бессарабской и Демеевская площадей", - говорится в сообщении.
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Такие метеорологические условия по прогнозу Гидрометцентра (жаркий характер погоды, поле повышенного давления, слабый ветер в приземном слое, ночные приземные инверсии) и уровень загрязнения (тенденция к дальнейшему росту) удержатся в г. Киеве до 24 июня.
Ранее ожидалось, что высокий уровень загрязнения воздуха в Киеве будет держаться до 18 июня.