Енергосистема опинилась в небезпеці через спеку: в Укренерго зробили заяву
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Укренерго попередило про ризик виникнення надзвичайної ситуації в енергетичній системі через пік споживання електроенергії у зв’язку із спекою. Про це повідомила прес-служба Укренерго, передає УНН.
"В енергосистемі склалася загрозлива ситуація із забезпеченням балансу виробництва та споживання електроенергії. За останні два тижні в Україні зафіксовані рекордні показники температури повітря, при цьому пік споживання потужності становив 17935 МВт.
Для забезпечення балансу в енергосистемі при зростанні температури повітря та піковому споживанні необхідні відповідні резервні маневрові потужності, зокрема, блоки ТЕС, забезпечені паливом", - наголосили в компанії.
При цьому в Укренерго уточнили, що за 10 днів спеки запаси вугілля на складах ТЕС зменшились майже на 10%.
У поточних умовах енергосистема України працює з відсутніми нормативними резервами потужності на енергоблоках ТЕС генеруючих компаній. Наразі поза резервом через відсутність вугілля знаходяться 7 блоків ТЕС (4 - ДТЕК і 4 - Центренерго) сумарною встановленою потужністю 2157 МВт. Ситуація ускладнюється виведенням в аварійний ремонт ще 8 блоків ТЕС (6 – Центренерго, 1 – Донбасенерго та 1 — ДТЕК Енерго) на 2320 МВт.
"При подальшому підвищенні температури, збереженні тенденції виведення блоків ТЕС в аварійний ремонт та відсутності палива на теплових станціях в енергосистемі складеться надзвичайна ситуація. Це значить, що в Укренерго не залишиться інструментів для забезпечення покриття максимальних навантажень в енергосистемі. У таких випадках Укренерго може застосовувати графіки аварійного вимкнення для забезпечення цілісності енергосистеми", - наголосили в компанії.
На думку керівництва Укренерго, вирішити питання може прискорення виведення з ремонтів Трипільської, Зміївської ТЕС ПАТ "Центренерго" та Слов’янської ТЕС "Донбасенерго" або ж включення у роботу газомазутних блоків ТЕС.
Крім цього для подальшої надійної роботи енергосистеми необхідно забезпечити стабільність постачання вугілля, зокрема на Криворізьку та Луганську ТЕС "ДТЕК Енерго". З цього приводу Укренерго вже звернулось до РНБО з відповідним листом. Від оперативності прийняття рішення та його виконання наразі залежатиме операційна безпека енергосистеми України.
Нагадаємо, в Україні у п'ятницю, 21 червня, очікується у більшості областей суха спекотна погода, на заході дощитиме. Температура повітря вдень сягатиме місцями 36 градусів вище нуля.