Сьогодні в Україні 36-градусна спека
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. В Україні у п'ятницю, 21 червня, очікується у більшості областей суха спекотна погода, на заході дощитиме. Температура повітря вдень сягатиме місцями 36 градусів вище нуля. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"21 червня в Україні очікується суха спекотна погода, лише в західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях пройдуть короткочасні дощі, грози, подекуди значні дощі, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с", - вказали синоптики.
Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 16-21°, на узбережжі морів до 24°; вдень 29-34°, у південних, східних та більшості центральних областей місцями до 36°.
У Києві 21 червня суха спекотна погода. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 20°, вдень 31-33°.
Нагадаємо, наступного тижня на українців очікують короткочасні дощі.