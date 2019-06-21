Сегодня в Украине 36-градусная жара
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. В Украине в пятницу, 21 июня, ожидается в большинстве областей сухая жаркая погода, на западе дождь. Температура воздуха днем достигнет местами 36 градусов выше нуля. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"21 июня в Украине ожидается сухая жаркая погода, лишь в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях пройдут кратковременные дожди, грозы, местами значительные дожди, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - указали синоптики.
Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 16-21°, на побережье морей до 24°; днем 29-34°, в южных, восточных и большинстве центральных областей местами до 36°.
В Киев 21 июня сухая жаркая погода. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью около 20°, днем 31-33°.
Напомним, на следующей неделе украинский ожидают кратковременные дожди.