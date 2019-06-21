Сегодня в Украине 36-градусная жара

"21 июня в Украине ожидается сухая жаркая погода, лишь в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях пройдут кратковременные дожди, грозы, местами значительные дожди, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - указали синоптики.

Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 16-21°, на побережье морей до 24°; днем 29-34°, в южных, восточных и большинстве центральных областей местами до 36°.

В Киев 21 июня сухая жаркая погода. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью около 20°, днем 31-33°.

Напомним, на следующей неделе украинский ожидают кратковременные дожди.