Киевлян предупредили о чрезвычайной пожароопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Ближайшие четыре дня в Киеве сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в КГГА, ссылаясь на Укргидрометцентр, передает УНН.
"24-27 июня сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНН, в Киеве 22 и 23 июня было зафиксировано три температурных рекорда.
Напомним, 25 июня в южных, ночью также местами и в центральных и восточных областях ожидаются кратковременные дожди с грозами. В последующие двое суток будет преобладать сухая погода, лишь днем 27 июня в западных и северных областях кратковременный дождь, гроза.