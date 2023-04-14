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Китайська компанія імпортувала мідь із окупованої частини України - Reuters

Китайська компанія імпортувала мідь із окупованої частини України - Reuters

Київ • УНН

 • 849219 перегляди

КИЇВ. 15 квітня. УНН. Quzhou Nova закупила у Дебальцевського заводу металургійного машинобудування не менше 3220 тонн мідного сплаву в злитках на суму 7,4 млн. доларів, згідно з даними російської митниці, з якими ознайомилося Reuters, пише УНН.

Деталі

Митна інформація, отримана від одного постачальника даних про комерційну торгівлю та звірена з двома іншими, показує деякі з перших свідчень торгівлі Китаю з анексованими росією регіонами України з початку війни 24 лютого 2022 року.

Завод розташований у Донецькій області на сході України, неподалік кордону з Луганськом. Quzhou Nova, торгово-виробнича компанія, що базується в місті Цюйчжоу у східній провінції Чжецзян, заявила, що не займається імпортом та експортом, пов'язаним із торгівлею мідними сплавами в злитках.

Коли агентство Reuters показало Quzhou Nova деталі експорту до митних даних, 23 березня компанія заявила, що їй "важко зрозуміти документ, оскільки він не проштампований і не підписаний", і запропонувала зв'язатися з митницею з цього питання.

База даних, в якій зібрано інформацію про всі поставки по всьому світу, не ставить печатки або підписи на своїй інформації, зазначає Reuters. Дані, отримані Reuters, засновані на відвантажувальних та митних документах, таких як коносамент та накладні, та отримані від кількох митних департаментів, державних органів та інших партнерів.

Митна служба Китаю не надала Reuters детальної інформації щодо імпорту. У повідомленні йшлося про те, що "дані про торгівлю компанії не розкриваються в нашій публічній інформації".

Згідно з державною митною статистикою, у період з жовтня до лютого Китай імпортував з росії мідь і мідні сплави на суму 852 млн доларів.

За даними митниці, відвантаження мідного сплаву із заводу здійснювалося через порт Новоросійськ на півдні росії.

Джерело на Дебальцевському заводі на умовах анонімності повідомило, що на території заводу знаходиться цех кольорової металургії. Джерело відмовилось коментувати питання про постачання мідних сплавів до Китаю, заявивши, що інформація є комерційною таємницею.

Доповнення

Санкції США, запроваджені 21 лютого 2022 року, за три дні до вторгнення росії до України, забороняють імпорт чи експорт із так званих днр та лнр.

Через два дні ЄС оголосив про заходи, включаючи заборону на імпорт товарів з двох регіонів.

Хоча китайські компанії можуть, з погляду їхньої влади, вільно торгувати з фірмами в регіонах України, контрольованих росією, вони ризикують потрапити до західних "чорних списків", додає Reuters.

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