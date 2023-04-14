Китайская компания импортировала медь из оккупированной части Украины - Reuters

Детали

Таможенная информация, полученная от одного поставщика данных о коммерческой торговле и сверенная с двумя другими, показывает некоторые из первых свидетельств торговли Китая с аннексированными россией регионами Украины с начала войны 24 февраля 2022 года.

Завод расположен в Донецкой области на востоке Украины, недалеко от границы с Луганском. Quzhou Nova, торгово-производственная компания, базирующаяся в городе Цюйчжоу в восточной провинции Чжэцзян, заявила, что не занимается импортом и экспортом, связанным с торговлей медными сплавами в слитках.

Когда агентство Reuters показало Quzhou Nova детали экспорта в таможенных данных, 23 марта компания заявила, что ей "трудно понять документ, поскольку он не проштампован и не подписан", и предложила связаться с таможней по этому вопросу.

База данных, в которой собрана информация обо всех поставках по всему миру, не ставит печати или подписи на своей информации, отмечает Reuters. Данные, полученные Reuters, основаны на отгрузочных и таможенных документах, таких как коносамент и накладные, и получены от нескольких таможенных департаментов, государственных органов и других партнеров.

Таможенная служба Китая не предоставила Reuters подробной информации об импорте. В сообщении говорилось, что "данные о торговле компании не раскрываются в нашей публичной информации".

Согласно государственной таможенной статистике, в период с октября по февраль Китай импортировал из россии медь и медные сплавы на сумму 852 млн долларов.

По данным таможни, отгрузка медного сплава с завода осуществлялась через порт Новороссийск на юге россии.

Источник на Дебальцевском заводе на условиях анонимности сообщил, что на территории завода находится цех цветной металлургии. Источник отказался комментировать вопрос о поставках медных сплавов в Китай, заявив, что информация является коммерческой тайной.

Дополнение

Санкции США, введенные 21 февраля 2022 года, за три дня до вторжения россии в Украину, запрещают импорт или экспорт из так называемых днр и лнр.

Через два дня ЕС объявил о мерах, включая запрет на импорт товаров из двух регионов.

Хотя китайские компании могут, с точки зрения их властей, свободно торговать с фирмами в регионах Украины, контролируемых россией, они рискуют попасть в западные "черные списки", добавляет Reuters.