Китайская компания импортировала медь из оккупированной части Украины - Reuters
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Quzhou Nova закупила у Дебальцевского завода металлургического машиностроения не менее 3220 тонн медного сплава в слитках на сумму 7,4 млн. долларов, согласно данным российской таможни, с которыми ознакомилось Reuters, пишет УНН.
Детали
Таможенная информация, полученная от одного поставщика данных о коммерческой торговле и сверенная с двумя другими, показывает некоторые из первых свидетельств торговли Китая с аннексированными россией регионами Украины с начала войны 24 февраля 2022 года.
Завод расположен в Донецкой области на востоке Украины, недалеко от границы с Луганском. Quzhou Nova, торгово-производственная компания, базирующаяся в городе Цюйчжоу в восточной провинции Чжэцзян, заявила, что не занимается импортом и экспортом, связанным с торговлей медными сплавами в слитках.
Когда агентство Reuters показало Quzhou Nova детали экспорта в таможенных данных, 23 марта компания заявила, что ей "трудно понять документ, поскольку он не проштампован и не подписан", и предложила связаться с таможней по этому вопросу.
База данных, в которой собрана информация обо всех поставках по всему миру, не ставит печати или подписи на своей информации, отмечает Reuters. Данные, полученные Reuters, основаны на отгрузочных и таможенных документах, таких как коносамент и накладные, и получены от нескольких таможенных департаментов, государственных органов и других партнеров.
Таможенная служба Китая не предоставила Reuters подробной информации об импорте. В сообщении говорилось, что "данные о торговле компании не раскрываются в нашей публичной информации".
Согласно государственной таможенной статистике, в период с октября по февраль Китай импортировал из россии медь и медные сплавы на сумму 852 млн долларов.
По данным таможни, отгрузка медного сплава с завода осуществлялась через порт Новороссийск на юге россии.
Источник на Дебальцевском заводе на условиях анонимности сообщил, что на территории завода находится цех цветной металлургии. Источник отказался комментировать вопрос о поставках медных сплавов в Китай, заявив, что информация является коммерческой тайной.
Дополнение
Санкции США, введенные 21 февраля 2022 года, за три дня до вторжения россии в Украину, запрещают импорт или экспорт из так называемых днр и лнр.
Через два дня ЕС объявил о мерах, включая запрет на импорт товаров из двух регионов.
Хотя китайские компании могут, с точки зрения их властей, свободно торговать с фирмами в регионах Украины, контролируемых россией, они рискуют попасть в западные "черные списки", добавляет Reuters.