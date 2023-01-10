Китай прагне покращити зв'язки з Заходом після підтримки росії у війні проти України - FT
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Уряд лідера КНР Сі Цзіньпіня намагається фундаментально перезавантажити зовнішню та економічну політику країни. Зокрема, за словами китайських чиновників, Пекін проводить політику, спрямовану на поліпшення дипломатичних зв'язків із Заходом, які сильно зіпсувалися після його підтримки росії у війні проти України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Financial Times.
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"Дипломатично Пекін сподівається, що він не стане суперником для кожної країни на Заході, і він також не хоче виглядати ізольованим на багатосторонніх форумах. Невдала військова авантюра росії в Україні значно знизила віддачу Пекіна від інвестицій у його двосторонні зв'язки з москвою", - зауважив експерт з Китаю британського мозкового центру Chatham House Ю Цзе.
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Зазначається, що у той час, як Сі Цзіньпін і російський диктатор володимир путін пообіцяли у грудні 2022 року поглибити двосторонні зв’язки, кілька китайських посадовців у приватних розмовах з Financial Times прагнули конкретизувати відносини між Пекіном і москвою в питанні України.
"путін божевільний. Рішення про вторгнення ухвалила дуже невелика група людей. Китай не повинен просто слідувати за росією", - сказав один з китайських чиновників на умовах анонімності.
Відправною точкою для дипломатичного перезавантаження Сі є переоцінка в Пекіні переваг його тісних відносин з москвою, пише видання. Відтак, у Китаї наразі припускають, що кремлю не вдасться перемогти Україну і вийти з конфлікту з "незначною силою", яка значно зменшилася економічно та дипломатично на світовій арені. Крім того, попри оголошення "двосторонньої дружби", у приватних розмовах деякі китайські чиновники висловлюють принаймні певну частку недовіри до самого путіна.
П'ять високопоставлених чиновників Китаю, ознайомлених з питанням, повідомили FT у різний час протягом останніх дев'яти місяців, що москва не повідомила Пекін про свій намір розпочати повномасштабне вторгнення в Україну до того, як путін віддав наказ про атаку. Ця інформація суперечить враженням, створеним спільною заявою Китаю та росії, опублікованою 4 лютого після зустрічі Сі та путіна в Пекіні, у якій проголошувалося, що "китайсько-російське співробітництво не має обмежень та заборонених зон", зауважують журналісти.
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Повідомляється, що жодної стенограми їхньої розмови не було оприлюднено, тому "що саме відбулося між двома лідерами країн, незрозуміло". За словами чиновників, доказом незнання КНР про плани кремля є пониження Ле Юйчена, який на момент вторгнення був віце-міністром закордонних справ і головним експертом міністерства з росії. Зараз він обіймає посаду заступника голови Національної адміністрації телебачення і радіомовлення.
"Головна хитрість Пекіна полягає в спробі запевнити європейських партнерів у тому, що він готовий використати близькість своїх відносин з москвою, щоб утримати путіна від використання ядерної зброї. Інший аспект стратегії Пекіна полягає в тому, щоб позиціонувати себе не лише як потенційного миротворця, але і як готову сторону в будь-яких післявоєнних зусиллях щодо відбудови України", - повідомили європейські та китайські чиновники.
Прагнення Китаю до дипломатичного перезавантаження відносин з Європою, здається, дає результати, пише FT. Після візиту до Пекіна в листопаді 2022-го канцлера Німеччини Олафа Шольца та президента Європейської ради Шарля Мішеля планується, що на початку цього року візит здійснять президент Франції Еммануель Макрон та прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні.
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За словами європейських чиновників, надія на те, що Китай може допомогти стримати москву від використання ядерної зброї, є потужним стимулом для європейських столиць. Відтак, голова Центру Китаю 21-го століття Каліфорнійського університету в Сан-Дієго зауважила, що Китай завжди виступав би проти використання ядерної зброї, але коли Сі Цзіньпін говорить такі речі європейським лідерам, "він хоче підкреслити певну дистанцію щодо росії".
Є ознаки того, що цей підхід працює на користь Пекіна. Китайсько-європейські відносини значно покращилися, тому що Європа не виступає за відокремлення від Китаю та вимагає стратегічної незалежності, повідомив Дін Чун, директор Центру європейських досліджень Університету Фудань у Шанхаї.
"Прагнучи відновити зв’язки з європейськими державами, Пекін наполягає на тому, щоб його європейські колеги погодилися повторювати мантру "без роз’єднання", що свідчить про явну різницю з Вашингтоном, який прагне обмежити комерційні зв’язки США з Китаєм у певних сферах, зокрема з щодо чутливих технологій", - пише видання.
За словами експерта з Китаю Гонконгського баптистського університету Жан-П’єр Кабестана, Китай усвідомив, що водночас ворогує надто багатьма країнами, особливо серед розвинутих країн, які й сьогодні є його основними торговельно-економічними партнерами.
Нагадаємо
Міністр оборони США Ллойд Остін попередив африканських лідерів на саміті 14 грудня 2022 року, що Китай і росія ризикують "дестабілізувати" континент своєю зростаючою участю.