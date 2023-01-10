Китай прагне покращити зв'язки з Заходом після підтримки росії у війні проти України - FT

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"Дипломатично Пекін сподівається, що він не стане суперником для кожної країни на Заході, і він також не хоче виглядати ізольованим на багатосторонніх форумах. Невдала військова авантюра росії в Україні значно знизила віддачу Пекіна від інвестицій у його двосторонні зв'язки з москвою", - зауважив експерт з Китаю британського мозкового центру Chatham House Ю Цзе.

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Зазначається, що у той час, як Сі Цзіньпін і російський диктатор володимир путін пообіцяли у грудні 2022 року поглибити двосторонні зв’язки, кілька китайських посадовців у приватних розмовах з Financial Times прагнули конкретизувати відносини між Пекіном і москвою в питанні України.

"путін божевільний. Рішення про вторгнення ухвалила дуже невелика група людей. Китай не повинен просто слідувати за росією", - сказав один з китайських чиновників на умовах анонімності.

Відправною точкою для дипломатичного перезавантаження Сі є переоцінка в Пекіні переваг його тісних відносин з москвою, пише видання. Відтак, у Китаї наразі припускають, що кремлю не вдасться перемогти Україну і вийти з конфлікту з "незначною силою", яка значно зменшилася економічно та дипломатично на світовій арені. Крім того, попри оголошення "двосторонньої дружби", у приватних розмовах деякі китайські чиновники висловлюють принаймні певну частку недовіри до самого путіна.

П'ять високопоставлених чиновників Китаю, ознайомлених з питанням, повідомили FT у різний час протягом останніх дев'яти місяців, що москва не повідомила Пекін про свій намір розпочати повномасштабне вторгнення в Україну до того, як путін віддав наказ про атаку. Ця інформація суперечить враженням, створеним спільною заявою Китаю та росії, опублікованою 4 лютого після зустрічі Сі та путіна в Пекіні, у якій проголошувалося, що "китайсько-російське співробітництво не має обмежень та заборонених зон", зауважують журналісти.

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Повідомляється, що жодної стенограми їхньої розмови не було оприлюднено, тому "що саме відбулося між двома лідерами країн, незрозуміло". За словами чиновників, доказом незнання КНР про плани кремля є пониження Ле Юйчена, який на момент вторгнення був віце-міністром закордонних справ і головним експертом міністерства з росії. Зараз він обіймає посаду заступника голови Національної адміністрації телебачення і радіомовлення.

"Головна хитрість Пекіна полягає в спробі запевнити європейських партнерів у тому, що він готовий використати близькість своїх відносин з москвою, щоб утримати путіна від використання ядерної зброї. Інший аспект стратегії Пекіна полягає в тому, щоб позиціонувати себе не лише як потенційного миротворця, але і як готову сторону в будь-яких післявоєнних зусиллях щодо відбудови України", - повідомили європейські та китайські чиновники.

Прагнення Китаю до дипломатичного перезавантаження відносин з Європою, здається, дає результати, пише FT. Після візиту до Пекіна в листопаді 2022-го канцлера Німеччини Олафа Шольца та президента Європейської ради Шарля Мішеля планується, що на початку цього року візит здійснять президент Франції Еммануель Макрон та прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні.

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За словами європейських чиновників, надія на те, що Китай може допомогти стримати москву від використання ядерної зброї, є потужним стимулом для європейських столиць. Відтак, голова Центру Китаю 21-го століття Каліфорнійського університету в Сан-Дієго зауважила, що Китай завжди виступав би проти використання ядерної зброї, але коли Сі Цзіньпін говорить такі речі європейським лідерам, "він хоче підкреслити певну дистанцію щодо росії".

Є ознаки того, що цей підхід працює на користь Пекіна. Китайсько-європейські відносини значно покращилися, тому що Європа не виступає за відокремлення від Китаю та вимагає стратегічної незалежності, повідомив Дін Чун, директор Центру європейських досліджень Університету Фудань у Шанхаї.

"Прагнучи відновити зв’язки з європейськими державами, Пекін наполягає на тому, щоб його європейські колеги погодилися повторювати мантру "без роз’єднання", що свідчить про явну різницю з Вашингтоном, який прагне обмежити комерційні зв’язки США з Китаєм у певних сферах, зокрема з щодо чутливих технологій", - пише видання.

За словами експерта з Китаю Гонконгського баптистського університету Жан-П’єр Кабестана, Китай усвідомив, що водночас ворогує надто багатьма країнами, особливо серед розвинутих країн, які й сьогодні є його основними торговельно-економічними партнерами.

Нагадаємо

Міністр оборони США Ллойд Остін попередив африканських лідерів на саміті 14 грудня 2022 року, що Китай і росія ризикують "дестабілізувати" континент своєю зростаючою участю.