Китай застеріг від ескалації та розширення війни: Сі Цзіньпін знову закликав до переговорів на зустрічі з Мішелем

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Сі Цзіньпін сказав, що "врегулювання української кризи політичними засобами відповідає інтересам Європи та спільним інтересам усіх країн Євразії", повідомила державна телекомпанія CCTV.

"У нинішніх умовах ми повинні уникати ескалації та розширення кризи і працювати на благо миру", - сказав Сі.

Китай, відзначає видання, неодноразово робив подібні заяви у минулому, відмовляючись засудити вторгнення росії та критикуючи санкції проти москви. За кілька тижнів до вторгнення Сі та російський лідер володимир путін підтвердили свої "безмежні" відносини, і пекін збільшив закупівлю нафти у росії, тоді як їхні військово-повітряні сили провели цього тижня спільні навчання.

Офіційні особи ЄС заявили, що одноденний візит Мішеля був спрямований на пошук балансу між бажанням ЄС збільшити експорт до Китаю та необхідністю мати тверду позицію щодо Пекіна у питаннях захисту демократії та основних свобод.

Згідно з європейськими джерелами, на які посилається Tagesschau, Сі Цзіньпін і Мішель під час розмови повторили, що "ядерні загрози безвідповідальні та дуже небезпечні". І Що Мішель сказав, що Європейський Союз розраховує на те, що Китай як постійний член Радбезу ООН лобіюватиме, аби росія поважала Статут ООН, і допоможе "покласти край жорстокому руйнуванню та окупації росією", за словами речника ЄС.

Сам Мішель у Twitter написав за підсумками переговорів, що "ЄС просуває свої інтереси та цінності у світі". "З Китаєм відкрита взаємодія за усіма аспектами наших відносин є єдиним шляхом вперед. Сьогодні ми обговорили війну росії проти України та її наслідки, глобальні виклики та весь спектр наших двосторонніх відносин", - зазначив голова Євроради.

Доповнення

В останні роки, коли Китай збільшив свій вплив у світі, ЄС дедалі частіше став розглядати цю країну як стратегічного суперника. Візит Мішеля також є можливістю для блоку з 27 членів продемонструвати єдиний фронт після того, як канцлер Німеччини Олаф Шольц здійснив візит до Китаю на початку листопада.