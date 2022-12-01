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Китай предостерег от эскалации и расширения войны: Си Цзиньпин снова призвал к переговорам на встрече с Мишелем

Китай предостерег от эскалации и расширения войны: Си Цзиньпин снова призвал к переговорам на встрече с Мишелем

Киев • УНН

 • 1949258 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Китайский лидер Си Цзиньпин призвал к переговорам по политическому урегулированию войны в Украине во время переговоров с находящимся в четверг в Пекине президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

Си Цзиньпин сказал, что "урегулирование украинского кризиса политическими средствами отвечает интересам Европы и общим интересам всех стран Евразии", сообщила государственная телекомпания CCTV.

"В нынешних условиях мы должны избегать эскалации и расширения кризиса и работать во благо мира", - сказал Си.

Китай, отмечает издание, неоднократно делал подобные заявления в прошлом, отказываясь осудить вторжение россии и критикуя санкции против москвы. За несколько недель до вторжения Си и российский лидер владимир путин подтвердили свои "безграничные" отношения, и пекин увеличил закупку нефти у россии, в то время как их военно-воздушные силы провели на этой неделе совместные учения.

Официальные лица ЕС заявили, что однодневный визит Мишеля был направлен на поиск баланса между желанием ЕС увеличить экспорт в Китай и необходимостью иметь твердую позицию по Пекину в вопросах защиты демократии и основных свобод.

Согласно европейским источникам, на которые ссылается Tagesschau, Си Цзиньпин и Мишель во время разговора повторили, что "ядерные угрозы безответственны и очень опасны". И что Мишель сказал, что Европейский Союз рассчитывает на то, что Китай как постоянный член Совбеза ООН будет лоббировать, чтобы россия уважала Устав ООН, и поможет "покончить с жестоким разрушением и оккупацией россией", по словам спикера ЕС.

Сам Мишель в Twitter написал по итогам переговоров, что "ЕС продвигает свои интересы и ценности в мире". "С Китаем открытое взаимодействие по всем аспектам наших отношений является единственным путем вперед. Сегодня мы обсудили войну россии против Украины и ее последствия, глобальные вызовы и весь спектр наших двусторонних отношений", - отметил глава Евросовета.

Дополнение

В последние годы, когда Китай увеличил свое влияние в мире, ЕС все чаще стал рассматривать эту страну как стратегического соперника. Визит Мишеля также является возможностью для блока из 27 членов продемонстрировать единый фронт после того, как канцлер Германии Олаф Шольц совершил визит в Китай в начале ноября.

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