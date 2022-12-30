Китай заявив про готовність посилити стратегічне співробітництво з росією

Деталі

Під час вступної промови Сі Цзіньпін назвав путіна своїм "любим другом". Як пише агентство, його заява тривала приблизно на чверть довше за заяву путіна та була "набагато стриманішою за тоном". Однак глава КНР сказав, що Пекін готовий посилити стратегічне співробітництво з росією на тлі "складної ситуації у світі в цілому".

Своєю чергою, президент рф висловив очікування, що Сі Цзіньпін здійснить державний візит до росії на початку наступного року.

Цитата

"Ми з вами однакові погляди на причини, хід і логіку поточної трансформації глобального геополітичного ландшафту в умовах безпрецедентного тиску та провокацій з боку Заходу", - сказав путін, додавши, що він прагне посилити військову співпрацю з Китаєм.

Додамо

Зазначається, що Сі не згадав про візит до москви у своїй промові. Пізніше речник кремля дмитро пєсков заявив, що дата візиту Сі ще не визначена.

Як пише Reuters, перед повномасштабним вторгненням рф в Україну, дві країни підписали угоду про "безмежне" стратегічне партнерство, "сформульоване спільною недовірою до Заходу". Після того, як Європа розірвала зв'язки з москвою, через вторгнення, росія обігнала Саудівську Аравію як головного постачальника сирої нафти в Китай.

Нагадаємо

У листопаді Китай заявив, що готовий налагодити тісніше партнерство з росією з питань енергетики для забезпечення глобальної "енергетичної безпеки".