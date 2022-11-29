Китай оголосив про "тісніше енергетичне партнерство" з росією

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Лідер КНР Сі Цзіньпін зробив цю заяву якраз у той момент, коли група країн G7 готується запровадити нові заходи щодо експорту російської нафти, відзначає телеканал.

Державна телекомпанія CCTV повідомила про його коментар, який пролунав у посланні до 4-го російсько-китайського енергетичного форуму.

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"Китай готовий працювати з росією, щоб налагодити більш тісне енергетичне партнерство, сприяти розвитку чистої та зеленої енергетики та спільно підтримувати міжнародну енергетичну безпеку та стабільність галузевих ланцюжків поставок", - заявив Сі Цзіньпін.

Ця заява може розчарувати тих, хто має надію на те, що Китай спробує дистанціюватися від вторгнення володимира путіна в Україну. Однак, можливо, що ці зауваження мають багато в чому символічний характер і не відображають будь-якого суттєвого розвитку відносин між союзними країнами, зауважує телеканал.

Нагадаємо

Попри критику, Китай заявив про "надійні" зв'язки з росією.