Попри критику, Китай заявив про "надійні" зв'язки з росією

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"Будучи найбільшим сусідом один одного і всебічним стратегічним партнером з координації в нову епоху, Китай і росія завжди дотримуються принципів неприєднання до союзу, не конфронтації та не націлювання на якусь третю сторону, будучи надійними партнерами", - заявив офіційний представник міністерства Чжао Ліцзянь.

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Пекін закликав усі сторони до стриманості після того, як путін увів свої війська до України наприкінці лютого.

"Китай уважно стежить за останньою ситуацією, і ми закликаємо всі сторони зберігати стриманість і не допускати виходу ситуації з-під контролю", - заявила тоді офіційна представниця міністерства закордонних справ.

Китайський уряд відмовився назвати вторгнення війною та закликав західні країни поважати "законні інтереси безпеки росії".