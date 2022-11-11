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Попри критику, Китай заявив про "надійні" зв'язки з росією

Попри критику, Китай заявив про "надійні" зв'язки з росією

Київ • УНН

 • 327314 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. За даними міністерства закордонних справ, зв'язки Китаю з росією залишаються "надійними", попри міжнародну критику відносин двох країн, передає УНН.

Цитата

"Будучи найбільшим сусідом один одного і всебічним стратегічним партнером з координації в нову епоху, Китай і росія завжди дотримуються принципів неприєднання до союзу, не конфронтації та не націлювання на якусь третю сторону, будучи надійними партнерами", - заявив офіційний представник міністерства Чжао Ліцзянь.

Додамо

Пекін закликав усі сторони до стриманості після того, як путін увів свої війська до України наприкінці лютого.

"Китай уважно стежить за останньою ситуацією, і ми закликаємо всі сторони зберігати стриманість і не допускати виходу ситуації з-під контролю", - заявила тоді офіційна представниця міністерства закордонних справ.

Китайський уряд відмовився назвати вторгнення війною та закликав західні країни поважати "законні інтереси безпеки росії".

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