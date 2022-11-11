Несмотря на критику, Китай заявил о "надежных" связях с россией
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. По данным министерства иностранных дел, связи Китая с россией остаются "надежными", несмотря на международную критику отношений двух стран, передает УНН.
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"Будучи крупнейшим соседом друг друга и всесторонним стратегическим партнером по координации в новую эпоху, Китай и россия всегда придерживаются принципов неприсоединения к союзу, не конфронтации и не нацеливания на какую-либо третью сторону, являясь надежными партнерами", - заявил официальный представитель министерства Чжао Лицзянь.
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Пекин призвал все стороны к сдерживанию после того, как путин ввел свои войска в Украину в конце февраля.
"Китай внимательно следит за последней ситуацией, и мы призываем все стороны сохранять сдержанность и не допускать выхода ситуации из-под контроля", - заявила тогда официальная представительница министерства иностранных дел.
Китайское правительство отказалось назвать вторжение войной и призвало западные страны уважать "законные интересы безопасности россии".