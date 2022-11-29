Китай объявил о "более тесном энергетическом партнерстве" с россией

Детали

Лидер КНР Си Цзиньпин сделал это заявление как раз в тот момент, когда группа стран G7 готовится ввести новые меры относительно экспорта российской нефти, отмечает телеканал.

Государственная телекомпания CCTV сообщила о его комментарии, прозвучавшем в послании к 4-му российско-китайскому энергетическому форуму.

Цитата

"Китай готов работать с россией, чтобы наладить более тесное энергетическое партнерство, содействовать развитию чистой и зеленой энергетики и совместно поддерживать международную энергетическую безопасность и стабильность отраслевых цепочек поставок", - заявил Си Цзиньпин.

Это заявление может разочаровать тех, кто надеется на то, что Китай попытается дистанцироваться от вторжения владимира путина в Украину. Однако, возможно, эти замечания носят во многом символический характер и не отражают какого-либо существенного развития отношений между союзными странами, отмечает телеканал.

Напомним

Несмотря на критику, Китай заявил о "надежных" связях с россией.