Китай объявил о "более тесном энергетическом партнерстве" с россией
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Китай заявил, что готов наладить более тесное партнерство с россией по вопросам энергетики для обеспечения глобальной "энергетической безопасности", сообщает Sky News, пишет УНН.
Детали
Лидер КНР Си Цзиньпин сделал это заявление как раз в тот момент, когда группа стран G7 готовится ввести новые меры относительно экспорта российской нефти, отмечает телеканал.
Государственная телекомпания CCTV сообщила о его комментарии, прозвучавшем в послании к 4-му российско-китайскому энергетическому форуму.
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"Китай готов работать с россией, чтобы наладить более тесное энергетическое партнерство, содействовать развитию чистой и зеленой энергетики и совместно поддерживать международную энергетическую безопасность и стабильность отраслевых цепочек поставок", - заявил Си Цзиньпин.
Это заявление может разочаровать тех, кто надеется на то, что Китай попытается дистанцироваться от вторжения владимира путина в Украину. Однако, возможно, эти замечания носят во многом символический характер и не отражают какого-либо существенного развития отношений между союзными странами, отмечает телеканал.
Напомним
Несмотря на критику, Китай заявил о "надежных" связях с россией.