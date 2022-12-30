Китай заявил о готовности усилить стратегическое сотрудничество с россией
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Глава КНР Си Цзиньпин провел видеопереговоры с российским диктатором владимиром путиным. В ходе встречи он заявил о готовности усилить стратегическое сотрудничество с россией, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Во время вступительной речи Си Цзиньпин назвал путина своим "дорогим другом". Как пишет агентство, его заявление длилось примерно на четверть дольше за заявление путина и было "намного сдержаннее по тону". Однако глава КНР сказал, что Пекин готов усилить стратегическое сотрудничество с россией на фоне "сложной ситуации в мире в целом".
В свою очередь, президент рф выразил ожидание, что Си Цзиньпин совершит государственный визит в россию в начале следующего года.
Цитата
"У нас с вами одинаковые взгляды на причины, ход и логику текущей трансформации глобального геополитического ландшафта в условиях беспрецедентного давления и провокаций со стороны Запада", - сказал путин, добавив, что он стремится усилить военное сотрудничество с Китаем.
Добавим
Отмечается, что Си не упомянул о визите в москву в своей речи. Позже спикер кремля дмитрий песков заявил, что дата визита Си еще не определена.
Как пишет Reuters, перед полномасштабным вторжением россии в Украину, две страны подписали соглашение о "безграничном" стратегическом партнерстве, "сформулированном общим недоверием к Западу". После того, как Европа разорвала связи с москвой, из-за вторжения, россия обогнала Саудовскую Аравию как главного поставщика сырой нефти в Китай.
Напомним
В ноябре Китай заявил, что готов наладить более тесное партнерство с россией по вопросам энергетики для обеспечения глобальной "энергетической безопасности".