Китай заявил о готовности усилить стратегическое сотрудничество с россией

Детали

Во время вступительной речи Си Цзиньпин назвал путина своим "дорогим другом". Как пишет агентство, его заявление длилось примерно на четверть дольше за заявление путина и было "намного сдержаннее по тону". Однако глава КНР сказал, что Пекин готов усилить стратегическое сотрудничество с россией на фоне "сложной ситуации в мире в целом".

В свою очередь, президент рф выразил ожидание, что Си Цзиньпин совершит государственный визит в россию в начале следующего года.

Цитата

"У нас с вами одинаковые взгляды на причины, ход и логику текущей трансформации глобального геополитического ландшафта в условиях беспрецедентного давления и провокаций со стороны Запада", - сказал путин, добавив, что он стремится усилить военное сотрудничество с Китаем.

Добавим

Отмечается, что Си не упомянул о визите в москву в своей речи. Позже спикер кремля дмитрий песков заявил, что дата визита Си еще не определена.

Как пишет Reuters, перед полномасштабным вторжением россии в Украину, две страны подписали соглашение о "безграничном" стратегическом партнерстве, "сформулированном общим недоверием к Западу". После того, как Европа разорвала связи с москвой, из-за вторжения, россия обогнала Саудовскую Аравию как главного поставщика сырой нефти в Китай.

Напомним

В ноябре Китай заявил, что готов наладить более тесное партнерство с россией по вопросам энергетики для обеспечения глобальной "энергетической безопасности".