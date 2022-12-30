путін зідзвонився з лідером Китаю Сі Цзіньпіном і запросив його до москви
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Російський диктатор володимир путін запросив лідера Китаю Сі Цзіньпіна до москви в 2023 році. Про це УНН повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.
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"Не сумніваюся, що ми з вами знайдемо можливість зустрітися особисто. Чекаємо на вас, шановний голово, дорогий друже, навесні наступного року з державним візитом до москви", - звернувся путін до Сі Цзіньпіна по відеозв'язку.
На думку путіна, цей візит "продемонструє усьому світу міцність російсько-китайських зв'язків з ключових питань, стане головною політичною подією року у двосторонніх відносинах".
Доповнення
Раніше повідомлялося, що російський президент володимир путін і його китайський колега Сі Цзіньпін поговорять до кінця року.
Повідомлялося, що російський диктатор путін і лідер Китаю Сі Цзіньпін проведуть переговори, щоб обговорити події 2022 року наприкінці грудня.