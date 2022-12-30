путин созвонился с лидером Китая Си Цзиньпином и пригласил его в москву
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Российский диктатор владимир путин пригласил лидера Китая Си Цзиньпина в москву в 2023 году. Об этом УНН сообщает со ссылкой на российские СМИ.
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"Не сомневаюсь, что мы с вами найдем возможность встретиться лично. Ждем вас, уважаемый председатель, дорогой друг, весной следующего года с государственным визитом в москву", - обратился путин к Си Цзиньпину по видеосвязи.
По мнению путина, этот визит "продемонстрирует всеми миру прочность российско-китайских связей по ключевым вопросам, станет главным политическим событием года в двусторонних отношениях".
Дополнение
Ранее сообщалось, что российский президент владимир путин и его китайский коллега Си Цзиньпин поговорят до конца года.
Сообщалось, что российский диктатор путин и лидер Китая Си Цзиньпин проведут переговоры, чтобы обсудить события 2022 года в конце декабря.