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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Китай стремится улучшить связи с Западом после поддержки россии в войне против Украины - FT

Киев • УНН

 • 727686 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. Правительство лидера КНР Си Цзиньпиня пытается фундаментально перезагрузить внешнюю и экономическую политику страны. В частности, по словам китайских чиновников, Пекин проводит политику, направленную на улучшение дипломатических связей с Западом, сильно испортившихся после его поддержки россии в войне против Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Financial Times.

Китай стремится улучшить связи с Западом после поддержки россии в войне против Украины - FT

Цитата

"Дипломатически Пекин надеется, что он не станет соперником для каждой страны на Западе, и он также не хочет выглядеть изолированным на многосторонних форумах. Неудачная военная авантюра россии в Украине значительно снизила отдачу Пекина от инвестиций в его двусторонние связи с москвой", - заметил эксперт из Китая британского мозгового центра Chatham House Ю Цзе.

Детали

Отмечается, что в то время, как Си Цзиньпин и российский диктатор владимир путин пообещали в декабре 2022 года углубить двусторонние связи, несколько китайских чиновников в частных разговорах с Financial Times стремились конкретизировать отношения между Пекином и москвой по вопросу Украины.

"путин сумасшедший. Решение о вторжении приняла очень небольшая группа людей. Китай не должен просто следовать за россией", - сказал один из китайских чиновников на условиях анонимности.

Отправной точкой для дипломатической перезагрузки Си является переоценка в Пекине преимуществ его тесных отношений с москвой, пишет издание. Следовательно, в Китае предполагают, что кремлю не удастся победить Украину и выйти из конфликта с "незначительной силой", которая значительно уменьшилась экономически и дипломатично на мировой арене. Кроме того, несмотря на объявление "двусторонней дружбы", в частных разговорах некоторые китайские чиновники выражают как минимум определенную ноту недоверия к самому путину.

Пять высокопоставленных чиновников Китая, ознакомленных с вопросом, сообщили FT в разное время за последние девять месяцев, что москва не сообщила Пекину о своем намерении начать полномасштабное вторжение в Украину до того, как путин отдал приказ об атаке. Эта информация противоречит впечатлениям, созданным совместным заявлением Китая и россии, опубликованным 4 февраля после встречи Си и Путина в Пекине, в которой провозглашалось, что "китайско-российское сотрудничество не имеет ограничений и запрещенных зон", отмечают журналисты.

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Сообщается, что ни одна стенограмма их разговора не была обнародована, поэтому "что именно произошло между двумя лидерами стран, непонятно". По словам чиновников, доказательством незнания КНР о планах кремля является понижение Ле Юйчена, который на момент вторжения был вице-министром иностранных дел и главным экспертом министерства по россии. В настоящее время он занимает должность заместителя главы Национальной администрации телевидения и радиовещания.

"Главная хитрость Пекина заключается в попытке уверить европейских партнеров в том, что он готов использовать близость своих отношений с москвой, чтобы удержать пути от использования ядерного оружия. Другой аспект стратегии Пекина состоит в том, чтобы позиционировать себя не только как потенциального миротворца, но и как готовую сторону в любых послевоенных усилиях по восстановлению Украины", - сообщили европейские и китайские чиновники.

Стремление Китая к дипломатической перезагрузке отношений с Европой, кажется, дает результаты, пишет FT. После визита в Пекин в ноябре 2022-го канцлера Германии Олафа Шольца и президента Европейского совета Шарля Мишеля планируется, что в начале этого года визит совершат президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Джорджия Мелони.

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По словам европейских чиновников, надежда на то, что Китай может помочь сдержать Москву от использования ядерного оружия, является мощным стимулом для европейских столиц. Следовательно, глава Центра Китая 21-го века Калифорнийского университета в Сан-Диего отметила, что Китай всегда выступал бы против использования ядерного оружия, но когда Си Цзиньпин говорит такие вещи европейским лидерам, "он хочет подчеркнуть определенную дистанцию по россии".

Есть признаки того, что этот подход работает в пользу Пекина. Китайско-европейские отношения значительно улучшились, потому что Европа не выступает за отделение от Китая и требует стратегической независимости, сообщил Дин Чун, директор Центра европейских исследований Университета Фудань в Шанхае.

"Стремясь восстановить связи с европейскими государствами, Пекин настаивает на том, чтобы его европейские коллеги согласились повторять мантру "без разьединения", что свидетельствует о явной разнице с Вашингтоном, который стремится ограничить коммерческие связи США с Китаем в определенных сферах, в том числе относительно чувствительных технологий", - пишет издание.

По словам эксперта из Китая Гонконгского баптистского университета Жан-Пьер Кабестана, Китай осознал, что одновременно враждует со слишком многими странами, особенно среди развитых стран, которые и сегодня являются его основными торгово-экономическими партнерами.

Напомним

Министр обороны США Ллойд Остин предупредил африканских лидеров на саммите 14 декабря 2022 года, что Китай и Россия рискуют "дестабилизировать" континент своим растущим участием.

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