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Кіпрська Православна Церква обрала єпископа Георгіоса своїм новим главою

Кіпрська Православна Церква обрала єпископа Георгіоса своїм новим главою

Київ • УНН

 • 380108 перегляди

КИЇВ. 25 грудня. УНН. Православна церква Кіпру обрала єпископа Пафоса Георгіоса своїм новим лідером після смерті минулого місяця архієпископа Хризостома ІІ. Про це УНН пише посилаючись на АР.

Деталі

73-річний клірик отримав дев'ять голосів від Священного синоду, що складається з 16 членів, вищого директивного органу церкви, проти чотирьох лімассольського єпископа Афанасія, який зайняв друге місце. Був також один порожній бюлетень.

Рішення Священного Синоду послідувало за голосуванням мирян 18 грудня серед усіх православних християн східної середземноморської острівної держави, в якій Опанас очолив опитування, за ним слідували Георгіос і єпископ Тамасос Ісайя.

Відповідно до конституції Церкви, голосування мирян проводиться для вибору трьох найкращих єпископів, а потім Священний Синод проводить власне таємне голосування для обрання нового архієпископа.

Георгіос був визнаний фаворитом на отримання схвалення синоду, незважаючи на перемогу Опанаса при голосуванні.

У коментарях перед голосуванням синоду Опанас сказав, що волю народу слід поважати, але що він прийме будь-який результат «з миром та любов'ю», закликавши прихильників продемонструвати «повагу».

Прихильники, що зібралися, вітали оголошення про обрання Георгіоса в соборі Святого Іоанна XVI століття на території архієпископства в столиці Нікосії криками «справді гідний».

«Передусім я дякую Богові, який допустив сьогоднішні вибори, членам синоду, які обрали мене своїм голосуванням, і людям, які вибрали мене, щоб я був серед тристоронніх», — сказав Георгіос після свого обрання.

Серед перших, хто привітав Георгіоса, був президент Кіпру Нікос Анастасіадіс, який написав у Твіттері, що новий архієпископ продовжить «велику духовну працю Кіпрської церкви на благо її пастви».

Доповнення

Георгіос вважається "твердою рукою", оскільки обіймав посаду Секретаря Синоду, повторюючи позицію свого попередника щодо етнічного поділу острова, а також підтримки церквою незалежності Української Православної Церкви від Московського Патріарха відповідно до позиції Вселенський Патріархат у Стамбулі.

Георгіос вивчав хімію і теологію в Греції, а потім у Великій Британії, перш ніж піднятися службовими сходами в церкві і бути обраним єпископом Пафосу в 2006 році.

Згідно з його біографією, він виграв рішення Європейського суду з прав людини проти Туреччини за порушення його прав людини після арешту та жорстокого поводження з боку турецької влади під час акції протесту 1989 року проти поділу острова.

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