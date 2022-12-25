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Кипрская Православная Церковь избрала епископа Георгиоса своим новым главой

Кипрская Православная Церковь избрала епископа Георгиоса своим новым главой

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 декабря. УНН. Православная церковь Кипра избрала епископа Пафоса Георгиоса своим новым лидером после смерти в прошлом месяце архиепископа Хризостома II. Об этом УНН пишет ссылаясь на АР.

Детали

73-летний клирик получил девять голосов от Священного синода, состоящего из 16 членов, высшего директивного органа церкви, против четырех лимассольского епископа Афанасия, занявшего второе место. Был также один пустой бюллетень.

Решение Священного Синода последовало за голосованием мирян 18 декабря среди всех православных христиан восточного средиземноморского островного государства, в котором Афанасий возглавил опрос, за ним следовали Георгиос и епископ Тамасос Исайя.

Согласно Конституции Церкви, голосование мирян проводится для выбора трех лучших епископов, а затем Священный Синод проводит собственное тайное голосование для избрания нового архиепископа.

Георгиос был признан фаворитом на получение одобрения синода, несмотря на победу Афанасия при голосовании.

В комментариях перед голосованием синода Афанасий сказал, что волю народа следует уважать, но что он примет любой результат «с миром и любовью», призвав приверженцев продемонстрировать «уважение».

Собравшиеся сторонники приветствовали объявление об избрании Георгиоса в соборе Святого Иоанна XVI века на территории архиепископства в столице Никосии криками «действительно достойный».

«Прежде всего я благодарю Бога, допустившего сегодняшние выборы, членов синода, избравших меня своим голосованием, и людей, которые выбрали меня, чтобы я был среди трехсторонних», — сказал Георгиос после своего избрания.

Среди первых, кто поздравил Георгиоса, был президент Кипра Никос Анастасиадис, написавший в Твиттере, что новый архиепископ продолжит «большой духовный труд Кипрской церкви во благо ее паствы».

Дополнение

Георгиос считается "твердой рукой", поскольку занимал должность Секретаря Синода, повторяя позицию своего предшественника относительно этнического разделения острова, а также поддержки церковью независимости Украинской Православной Церкви от Московского Патриарха в соответствии с позицией Вселенского Патриархата в Стамбуле.

Георгиос изучал химию и теологию в Греции, а затем в Великобритании, прежде чем подняться по служебной лестнице в церкви и быть избранным епископом Пафоса в 2006 году.

Согласно его биографии, он выиграл решение Европейского суда по правам человека против Турции за нарушение его прав человека после ареста и жестокого обращения со стороны турецких властей во время акции протеста в 1989 году против раздела острова.

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