Кім Чен Ин запросив Папу Римського до Північної Кореї
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Лідер КНДР Кім Чен Ин запросив Папу Римського Франциска до Північної Кореї. Про це УНН повідомляє з посиланням на видання Ренхан.
Понтифік офіційно запрошення ще не отримував. Його повинен передати президент Південної Кореї Мун Чже Ін в ході запланованої на середину жовтня поїздки в Європу.
Представник адміністрації президента Республіки Корея Кім Ий Гьом пояснив, що про бажання запросити Папу Римського Франциска відвідати Північну Корею Кім Чен Ин повідомив південнокорейському президенту під час двостороннього саміту, що пройшов у Пхеньяні 18-20 вересня.
Також раніше повідомлялося, що Кім Чен Ин планує відвідати Росію.