Ким Чен Ын пригласил Папу Римского в Северную Корею

Понтифик официально приглашение еще не получал. Его должен передать президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в ходе запланированной на середину октября поездки в Европу.

Представитель администрации президента Республики Корея Ким Ый Гём пояснил, что о желании пригласить Папу Римского Франциска посетить Северную Корею Ким Чен Ын сообщил южнокорейскому президенту во время двустороннего саммита, прошедшего в Пхеньяне 18–20 сентября.

Также ранее сообщалось, что Ким Чен Ын планируют посетить Россию.