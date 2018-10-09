Ким Чен Ын пригласил Папу Римского в Северную Корею
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Лидер КНДР Ким Чен Ын пригласил Папу Римского Франциска в Северную Корею. Об этом УНН сообщает со ссылкой на издание Ренхан.
Понтифик официально приглашение еще не получал. Его должен передать президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в ходе запланированной на середину октября поездки в Европу.
Представитель администрации президента Республики Корея Ким Ый Гём пояснил, что о желании пригласить Папу Римского Франциска посетить Северную Корею Ким Чен Ын сообщил южнокорейскому президенту во время двустороннего саммита, прошедшего в Пхеньяне 18–20 сентября.
Также ранее сообщалось, что Ким Чен Ын планируют посетить Россию.