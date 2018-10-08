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У Кремлі заявили, що опрацьовують терміни і формат візиту Кім Чен Ина в Росію

У Кремлі заявили, що опрацьовують терміни і формат візиту Кім Чен Ина в Росію

Київ • УНН

 • 7633 перегляди

КИЇВ. 8 жовтня. УНН. У Росії триває опрацювання можливого візиту північнокорейського лідера Кім Чен Ина. Про це заявив прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на ТАСС.

“Дійсно, опрацювання можливих термінів, місця і формату такого візиту опрацьовується”, — сказав представник Кремля.

Він пообіцяв повідомити про деталі, в разі якщо домовленість буде остаточно досягнута.

Пєсков нагадав, що голові Держради КНДР було направлено відповідне запрошення.

“Якщо та коли деталі такої поїздки будуть узгоджені дипломатичними каналами, ми зробимо відповідне повідомлення. Поки я вам не можу дати конкретну інформацію з цього приводу”, — сказав прес-секретар.

Зазначимо, раніше спікер Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко повідомила за підсумками візиту в Пхеньян на початку вересня, що Кім Чен Ин високо оцінює надану Росією підтримку та виявив готовність найближчим часом відвідати РФ.

Як повідомляв УНН, адміністрація США, можливо, оголосить про дату і місце другої зустрічі лідерів США і КНДР Дональда Трампа і Кім Чен Ина після візиту держсекретаря США Майкла Помпео в Пхеньян.

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