Кількість жертв війни в Україні цього року зросла на 27%, у листопаді загинуло 226 цивільних - ООН

Новий Трудовий кодекс доопрацьовано та готується до розгляду: чого очікувати
13:09 • 4954 перегляди
Гібридна війна: навіщо росія знищує фармацевтичну інфраструктуру та провокує дефіцит ліків в Україні
13:07 • 9294 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
11:47 • 21175 перегляди
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
11:37 • 18907 перегляди
За кожним прийду особисто: Генпрокурор Кравченко не збирається у відставку і знає, хто працює проти нього
10:25 • 19392 перегляди
Повноваження СБУ розширяться: Зеленський підписав закон
10:23 • 19639 перегляди
У Раді працюють над вдосконаленням законодавства, яке регулює роботу медичних закладів
12 грудня, 07:00 • 22537 перегляди
Переоформлення авто в Україні: адвокат розповів, де це можна зробити, скільки коштує, та плюси і мінуси різних методів
12 грудня, 01:09 • 28204 перегляди
Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки для реалізації мирної угоди
11 грудня, 17:49 • 40031 перегляди
Рубіо, Гегсет, Віткофф, Кушнер та інші високопосадовці США провели переговори з українською командою: говорили про гарантії безпекиPhoto
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
13:07 • 9276 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12:55 • 4096 перегляди
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
11:47 • 21156 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
11 грудня, 13:44 • 65683 перегляди
Лікування що вбиває. Про що мовчать адвокати скандальної клініки OdrexPhoto11 грудня, 11:11 • 68928 перегляди
Кількість жертв війни в Україні цього року зросла на 27%, у листопаді загинуло 226 цивільних - ООН

Київ • УНН

 • 114 перегляди

У листопаді 2024 року 226 цивільних загинули, 952 отримали поранення в Україні, переважно від російських ракет і безпілотників. З січня по листопад 2025 року кількість загиблих зросла на 27%, поранених – на 68% порівняно з аналогічним періодом 2024 року.

Кількість жертв війни в Україні цього року зросла на 27%, у листопаді загинуло 226 цивільних - ООН

Кількість загиблих внаслідок війни рф проти України за 11 місяців цього року зросла на 27% - до 645, поранених - на 68%, або 4123 цивільних осіб проти аналогічного періоду минулого року, ідеться у новому звіті моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, пише УНН.

У період із січня до листопада 2024 року від далекобійних безпілотників та ракет загинуло 509 і було поранено 2 462 цивільні особи. За аналогічний період 2025 року кількість загиблих цивільних унаслідок застосування далекобійних засобів зросла на 27% - до 645 осіб, а кількість поранених збільшилася на 68% - до 4123 осіб

- повідомили в звіті місії ООН.

Зазначається, що "зростання кількості далекобійних ударів також є основною причиною підвищення рівня жертв серед цивільних осіб, зафіксованого ММПЛУ у 2025 році".

Як вказано у звіті, "у листопаді по всій Україні загинули щонайменше 226 цивільних осіб і 952 отримали поранення, причому застосування російськими збройними силами потужних далекобійних ракет і безпілотників в густонаселених міських районах становило понад половину всіх жертв серед цивільних осіб". Нічні атаки, як зазначається, часто включали одночасне застосування сотень безпілотників і ракет.

У звіті наголошується, що "продовження кампанії російської федерації, спрямованої проти ключової енергетичної інфраструктури, ставить цивільних осіб в Україні під серйозну загрозу на тлі настання зими". 

У доповіді наголошується на посиленні атак російських збройних сил на інфраструктуру України у листопаді, частішому застосуванні потужних далекобійних засобів ураження по всій країні та збереженні високого рівня жертв серед цивільних осіб.  

"Комбінована атака російської федерації 19 листопада на Тернопіль на заході України є показовою: далекобійні ракети та безпілотники забрали життя щонайменше 38 цивільних осіб, зокрема 8 дітей, і 99 людей було поранено, серед яких 17 дітей. Це найбільша кількість жертв у межах одного підтвердженого інциденту з часу удару по поминальному обіду в селі Гроза Харківської області у жовтні 2023 року", - сказано у звіті.

У листопаді рф, зазначається у звіті, здійснила п’ять масштабних комбінованих атак на енергетичні об’єкти, а також низку більш точкових ударів, продовживши тенденцію, що почалася у жовтні. Ці атаки спричинили масштабні аварійні відключення електроенергії в більшості областях країни, які в окремих регіонах тривали понад 36 годин, а також призвели до перебоїв з опаленням і водопостачанням у низці місць, вказали в ООН.

"Такі атаки тривали й у грудні. Так, 4 грудня кілька далекобійних безпілотників поцілили в електропідстанцію в Одесі, внаслідок чого в районі зникло електропостачання на кілька днів", - ідеться у звіті. 

"Навіть після завершення аварійних відключень в більшості регіонів України діють тривалих планові графіки відключень електроенергії, які на даний момент тривають до 16 годин на добу", - повідомили 12 грудня у звіті в місії ООН.   

Юлія Шрамко

СуспільствоВійна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Україна