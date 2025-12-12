Кількість жертв війни в Україні цього року зросла на 27%, у листопаді загинуло 226 цивільних - ООН

Кількість загиблих внаслідок війни рф проти України за 11 місяців цього року зросла на 27% - до 645, поранених - на 68%, або 4123 цивільних осіб проти аналогічного періоду минулого року, ідеться у новому звіті моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, пише УНН.

У період із січня до листопада 2024 року від далекобійних безпілотників та ракет загинуло 509 і було поранено 2 462 цивільні особи. За аналогічний період 2025 року кількість загиблих цивільних унаслідок застосування далекобійних засобів зросла на 27% - до 645 осіб, а кількість поранених збільшилася на 68% - до 4123 осіб - повідомили в звіті місії ООН.

Зазначається, що "зростання кількості далекобійних ударів також є основною причиною підвищення рівня жертв серед цивільних осіб, зафіксованого ММПЛУ у 2025 році".

Як вказано у звіті, "у листопаді по всій Україні загинули щонайменше 226 цивільних осіб і 952 отримали поранення, причому застосування російськими збройними силами потужних далекобійних ракет і безпілотників в густонаселених міських районах становило понад половину всіх жертв серед цивільних осіб". Нічні атаки, як зазначається, часто включали одночасне застосування сотень безпілотників і ракет.

У звіті наголошується, що "продовження кампанії російської федерації, спрямованої проти ключової енергетичної інфраструктури, ставить цивільних осіб в Україні під серйозну загрозу на тлі настання зими".

У доповіді наголошується на посиленні атак російських збройних сил на інфраструктуру України у листопаді, частішому застосуванні потужних далекобійних засобів ураження по всій країні та збереженні високого рівня жертв серед цивільних осіб.

"Комбінована атака російської федерації 19 листопада на Тернопіль на заході України є показовою: далекобійні ракети та безпілотники забрали життя щонайменше 38 цивільних осіб, зокрема 8 дітей, і 99 людей було поранено, серед яких 17 дітей. Це найбільша кількість жертв у межах одного підтвердженого інциденту з часу удару по поминальному обіду в селі Гроза Харківської області у жовтні 2023 року", - сказано у звіті.

У листопаді рф, зазначається у звіті, здійснила п’ять масштабних комбінованих атак на енергетичні об’єкти, а також низку більш точкових ударів, продовживши тенденцію, що почалася у жовтні. Ці атаки спричинили масштабні аварійні відключення електроенергії в більшості областях країни, які в окремих регіонах тривали понад 36 годин, а також призвели до перебоїв з опаленням і водопостачанням у низці місць, вказали в ООН.

"Такі атаки тривали й у грудні. Так, 4 грудня кілька далекобійних безпілотників поцілили в електропідстанцію в Одесі, внаслідок чого в районі зникло електропостачання на кілька днів", - ідеться у звіті.

"Навіть після завершення аварійних відключень в більшості регіонів України діють тривалих планові графіки відключень електроенергії, які на даний момент тривають до 16 годин на добу", - повідомили 12 грудня у звіті в місії ООН.

росія посилює удари по цивільних об'єктах, не демонструючи наміру досягти миру - представник ЄС в ООН