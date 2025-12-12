$42.270.01
13:33 • 3044 просмотра
Новый Трудовой кодекс доработан и готовится к рассмотрению: чего ожидать
Эксклюзив
13:09 • 7720 просмотра
Гибридная война: зачем Россия уничтожает фармацевтическую инфраструктуру и провоцирует дефицит лекарств в Украине
Эксклюзив
13:07 • 11552 просмотра
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
11:47 • 23458 просмотра
Во что инвестируют женщины нового поколения: от технологий до роскоши
11:37 • 20586 просмотра
За каждым приду лично: Генпрокурор Кравченко не собирается в отставку и знает, кто работает против него
10:25 • 20252 просмотра
Полномочия СБУ расширятся: Зеленский подписал закон
Эксклюзив
10:23 • 20422 просмотра
В Раде работают над усовершенствованием законодательства, регулирующего работу медицинских учреждений
Эксклюзив
12 декабря, 07:00 • 22952 просмотра
Переоформление авто в Украине: адвокат рассказал, где это можно сделать, сколько стоит, и плюсы и минусы разных методов
12 декабря, 01:09 • 28511 просмотра
Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности для реализации мирного соглашения
11 декабря, 17:49 • 40349 просмотра
Рубио, Хегсет, Уиткофф, Кушнер и другие высокопоставленные лица США провели переговоры с украинской командой: говорили о гарантиях безопасностиPhoto
Число жертв войны в Украине в этом году выросло на 27%, в ноябре погибли 226 мирных жителей - ООН

Киев • УНН

 • 676 просмотра

В ноябре 2024 года 226 мирных жителей погибли, 952 получили ранения в Украине, преимущественно от российских ракет и беспилотников. С января по ноябрь 2025 года число погибших выросло на 27%, раненых – на 68% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Число жертв войны в Украине в этом году выросло на 27%, в ноябре погибли 226 мирных жителей - ООН

Число погибших в результате войны рф против Украины за 11 месяцев этого года выросло на 27% - до 645, раненых - на 68%, или 4123 гражданских лиц против аналогичного периода прошлого года, говорится в новом отчете мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, пишет УНН.

В период с января по ноябрь 2024 года от дальнобойных беспилотников и ракет погибло 509 и было ранено 2 462 гражданских лица. За аналогичный период 2025 года количество погибших гражданских в результате применения дальнобойных средств выросло на 27% - до 645 человек, а количество раненых увеличилось на 68% - до 4123 человек

- сообщили в отчете миссии ООН.

Отмечается, что "рост числа дальнобойных ударов также является основной причиной повышения уровня жертв среди гражданских лиц, зафиксированного ММПЧУ в 2025 году".

Как указано в отчете, "в ноябре по всей Украине погибли по меньшей мере 226 гражданских лиц и 952 получили ранения, причем применение российскими вооруженными силами мощных дальнобойных ракет и беспилотников в густонаселенных городских районах составило более половины всех жертв среди гражданских лиц". Ночные атаки, как отмечается, часто включали одновременное применение сотен беспилотников и ракет.

В отчете подчеркивается, что "продолжение кампании российской федерации, направленной против ключевой энергетической инфраструктуры, ставит гражданских лиц в Украине под серьезную угрозу на фоне наступления зимы".

В докладе отмечается усиление атак российских вооруженных сил на инфраструктуру Украины в ноябре, более частое применение мощных дальнобойных средств поражения по всей стране и сохранение высокого уровня жертв среди гражданских лиц.

"Комбинированная атака российской федерации 19 ноября на Тернополь на западе Украины является показательной: дальнобойные ракеты и беспилотники унесли жизни по меньшей мере 38 гражданских лиц, в том числе 8 детей, и 99 человек были ранены, среди которых 17 детей. Это наибольшее количество жертв в рамках одного подтвержденного инцидента со времени удара по поминальному обеду в селе Гроза Харьковской области в октябре 2023 года", - сказано в отчете.

В ноябре рф, отмечается в отчете, совершила пять масштабных комбинированных атак на энергетические объекты, а также ряд более точечных ударов, продолжив тенденцию, начавшуюся в октябре. Эти атаки вызвали масштабные аварийные отключения электроэнергии в большинстве областей страны, которые в отдельных регионах длились более 36 часов, а также привели к перебоям с отоплением и водоснабжением в ряде мест, указали в ООН.

"Такие атаки продолжались и в декабре. Так, 4 декабря несколько дальнобойных беспилотников попали в электроподстанцию в Одессе, в результате чего в районе пропало электроснабжение на несколько дней", - говорится в отчете.

"Даже после завершения аварийных отключений в большинстве регионов Украины действуют длительные плановые графики отключений электроэнергии, которые на данный момент длятся до 16 часов в сутки", - сообщили 12 декабря в отчете в миссии ООН.

