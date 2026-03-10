Кількість жертв удару КАБами по середмістю Слов'янська подвоїлася

$43.730.0850.540.36
ukenru
Ексклюзив
11:27 • 3382 перегляди
Регулювання спецрежиму Defence City потребує спрощення для підтримки підприємств - член оборонного комітету Ради
Ексклюзив
11:25 • 12372 перегляди
Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень
Ексклюзив
08:20 • 24908 перегляди
Рука-нога-рот або вірус Коксакі - як ним заражаються люди та чим небезпечна інфекція
9 березня, 19:48 • 43543 перегляди
НБУ просить ЄС бути посередником у справі затримання інкасаторів та вилучення готівки Ощадбанку в Угорщині
Ексклюзив
9 березня, 19:03 • 79402 перегляди
Чи вдарить Іран по Україні після заяв про допомогу у збитті "шахедів": експерт оцінив ризики
9 березня, 16:44 • 50789 перегляди
В Угорщині хочуть "легалізувати" вкрадені кошти Ощадбанку. Офіційний Київ назвав дії Будапешта беззаконням
9 березня, 12:46 • 56824 перегляди
Зеленський обговорив на Ставці запити на допомогу у протидії "шахедам" і подібному - уже є 11 звернень від сусідів Ірану, з Європи та Америки
9 березня, 12:34 • 55191 перегляди
МЗС України звинуватило Угорщину в державному бандитизмі та грубому порушенні прав затриманих українських інкасаторів
9 березня, 10:16 • 33642 перегляди
Весняна посівна стартує пізніше - чи є ризики через подорожчання пального і що буде з цінами на продукти
Ексклюзив
9 березня, 11:13 • 77773 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+5°
1.5м/с
60%
761мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
ЦПД: рпц канонізує загиблих окупантів для виправдання війни проти України10 березня, 03:02 • 7200 перегляди
Курс валют на 10 березня: долар та євро синхронно дорожчають10 березня, 06:00 • 12070 перегляди
США повідомили G7, що послаблення санкцій проти росії буде обмеженим06:25 • 27173 перегляди
У п'яти областях України є знеструмлення через обстріли - МіненергоVideo08:42 • 18147 перегляди
В структурі НГУ сформовані нові підрозділи, наказ підписано - Клименко09:07 • 12236 перегляди
Публікації
Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень
Ексклюзив
11:25 • 12374 перегляди
Рука-нога-рот або вірус Коксакі - як ним заражаються люди та чим небезпечна інфекція
Ексклюзив
08:20 • 24909 перегляди
День Барбі - історія ляльки, вартість колекційних екземплярівPhoto9 березня, 13:29 • 66125 перегляди
Клініка Odrex замовчує відкликання однієї з медичних ліцензій 9 березня, 11:31 • 69469 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
Ексклюзив
9 березня, 11:13 • 77773 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Музикант
Урсула фон дер Ляєн
Роберт Фіцо
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Брітні Спірс різко відреагувала на ідею примирення з батьком - інсайдери11:32 • 2150 перегляди
Тарас Цимбалюк палко поцілував колишнього хлопця Анни ТрінчерPhotoVideo9 березня, 17:41 • 22298 перегляди
Melovin здійснив особливу мрію 9-річної дівчинки9 березня, 16:37 • 29875 перегляди
Катерина Кузнецова розповіла, як бореться з емоційним вигоранням під час напружених зйомок9 березня, 15:28 • 29696 перегляди
Трамп купив облігації Netflix та Warner Bros. у розпал боротьби торгів з Paramount - Reuters9 березня, 15:15 • 30649 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
MIM-104 Patriot
Дипломатка

Кількість жертв удару КАБами по середмістю Слов'янська подвоїлася

Київ • УНН

 • 942 перегляди

Через авіаудар трьома бомбами по центру міста загинуло 4 людини та 16 отримали поранення. Серед постраждалих є 14-річна дівчина, двоє померли у лікарні.

Кількість жертв удару КАБами по середмістю Слов'янська подвоїлася

Кількість жертв удару рф КАБами по середмістю Слов'янська на Донеччині зросла до 4 осіб, відомо також про 16 постраждалих, повідомив у вівторок голова Слов'янської МВА Вадим Лях у Facebook, пише УНН.

В результаті сьогоднішнього прильоту станом на 13:00 маємо 16 поранених, серед них дівчинка 14 років. 4 людини загинуло. Двоє з них померли у лікарні від поранень, несумісних з життям

- написав Лях.

Доповнення

Раніше було відомо про 2 загиблих та 17 поранених внаслідок атаки рф на Слов'янськ.

Як уточнив голова МВА Лях, "ворог наніс авіаудар трьома керованими авіабомбами по центральній частині міста" сьогодні вранці, біля 9:15.

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Війна в Україні
Донецька область
Слов'янськ
Україна