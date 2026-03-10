Кількість жертв удару КАБами по середмістю Слов'янська подвоїлася
Київ • УНН
Через авіаудар трьома бомбами по центру міста загинуло 4 людини та 16 отримали поранення. Серед постраждалих є 14-річна дівчина, двоє померли у лікарні.
Кількість жертв удару рф КАБами по середмістю Слов'янська на Донеччині зросла до 4 осіб, відомо також про 16 постраждалих, повідомив у вівторок голова Слов'янської МВА Вадим Лях у Facebook, пише УНН.
В результаті сьогоднішнього прильоту станом на 13:00 маємо 16 поранених, серед них дівчинка 14 років. 4 людини загинуло. Двоє з них померли у лікарні від поранень, несумісних з життям
Доповнення
Раніше було відомо про 2 загиблих та 17 поранених внаслідок атаки рф на Слов'янськ.
Як уточнив голова МВА Лях, "ворог наніс авіаудар трьома керованими авіабомбами по центральній частині міста" сьогодні вранці, біля 9:15.