Число жертв удара КАБами по центру Славянска удвоилось
Киев • УНН
В результате авиаудара тремя бомбами по центру города погибли 4 человека и 16 получили ранения. Среди пострадавших есть 14-летняя девушка, двое умерли в больнице.
Число жертв удара рф КАБами по центру Славянска в Донецкой области возросло до 4 человек, известно также о 16 пострадавших, сообщил во вторник глава Славянской ГВА Вадим Лях в Facebook, пишет УНН.
В результате сегодняшнего прилета по состоянию на 13:00 имеем 16 раненых, среди них девочка 14 лет. 4 человека погибли. Двое из них скончались в больнице от ранений, несовместимых с жизнью
Дополнение
Ранее было известно о 2 погибших и 17 раненых в результате атаки рф на Славянск.
Как уточнил глава ГВА Лях, "враг нанес авиаудар тремя управляемыми авиабомбами по центральной части города" сегодня утром, около 9:15.