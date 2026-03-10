Число жертв удара КАБами по центру Славянска удвоилось

$43.730.0850.540.36
Эксклюзив
11:27 • 3854 просмотра
Регулирование спецрежима Defence City требует упрощения для поддержки предприятий - член оборонного комитета Рады
Эксклюзив
11:25 • 13385 просмотра
Клиника Odrex отрицает причастность к мошенничеству и медицинской халатности, несмотря на 10 уголовных производств
Эксклюзив
08:20 • 25578 просмотра
Рука-нога-рот или вирус Коксаки - как им заражаются люди и чем опасна инфекция
9 марта, 19:48 • 43943 просмотра
НБУ просит ЕС быть посредником в деле задержания инкассаторов и изъятия наличности Ощадбанка в Венгрии
Эксклюзив
9 марта, 19:03 • 79782 просмотра
Ударит ли Иран по Украине после заявлений о помощи в сбитии "шахедов": эксперт оценил риски
9 марта, 16:44 • 50965 просмотра
В Венгрии хотят "легализовать" украденные средства Ощадбанка. Официальный Киев назвал действия Будапешта беззаконием
9 марта, 12:46 • 56998 просмотра
Зеленский обсудил на Ставке запросы на помощь в противодействии "шахедам" и подобному - уже есть 11 обращений от соседей Ирана, из Европы и Америки
9 марта, 12:34 • 55265 просмотра
МИД Украины обвинил Венгрию в государственном бандитизме и грубом нарушении прав задержанных украинских инкассаторов
9 марта, 10:16 • 33687 просмотра
Весенняя посевная стартует позже - есть ли риски из-за подорожания горючего и что будет с ценами на продукты
Эксклюзив
9 марта, 11:13 • 78093 просмотра
НАПК должно проверить имущество семьи кандидата на должность главы ГМС Суворова - нардепы
публикации
Эксклюзивы
Популярные новости
ЦПД: РПЦ канонизирует погибших оккупантов для оправдания войны против Украины10 марта, 03:02 • 7534 просмотра
Курс валют на 10 марта: доллар и евро синхронно дорожают10 марта, 06:00 • 12256 просмотра
США сообщили G7, что ослабление санкций против россии будет ограниченным10 марта, 06:25 • 27370 просмотра
В пяти областях Украины есть обесточивания из-за обстрелов - МинэнергоVideo08:42 • 18349 просмотра
В структуре НГУ сформированы новые подразделения, приказ подписан - Клименко09:07 • 12548 просмотра
Клиника Odrex отрицает причастность к мошенничеству и медицинской халатности, несмотря на 10 уголовных производств
Эксклюзив
11:25 • 13424 просмотра
Рука-нога-рот или вирус Коксаки - как им заражаются люди и чем опасна инфекция
Эксклюзив
08:20 • 25611 просмотра
День Барби - история куклы, стоимость коллекционных экземпляровPhoto9 марта, 13:29 • 66494 просмотра
Клиника Odrex умалчивает об отзыве одной из медицинских лицензий9 марта, 11:31 • 69797 просмотра
НАПК должно проверить имущество семьи кандидата на должность главы ГМС Суворова - нардепы
Эксклюзив
9 марта, 11:13 • 78107 просмотра
Число жертв удара КАБами по центру Славянска удвоилось

Киев • УНН

 • 1052 просмотра

В результате авиаудара тремя бомбами по центру города погибли 4 человека и 16 получили ранения. Среди пострадавших есть 14-летняя девушка, двое умерли в больнице.

Число жертв удара КАБами по центру Славянска удвоилось

Число жертв удара рф КАБами по центру Славянска в Донецкой области возросло до 4 человек, известно также о 16 пострадавших, сообщил во вторник глава Славянской ГВА Вадим Лях в Facebook, пишет УНН.

В результате сегодняшнего прилета по состоянию на 13:00 имеем 16 раненых, среди них девочка 14 лет. 4 человека погибли. Двое из них скончались в больнице от ранений, несовместимых с жизнью

- написал Лях.

Дополнение

Ранее было известно о 2 погибших и 17 раненых в результате атаки рф на Славянск.

Как уточнил глава ГВА Лях, "враг нанес авиаудар тремя управляемыми авиабомбами по центральной части города" сегодня утром, около 9:15.

Юлия Шрамко

Донецкая область
Славянск
Украина