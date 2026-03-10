Число жертв удара КАБами по центру Славянска удвоилось

Число жертв удара рф КАБами по центру Славянска в Донецкой области возросло до 4 человек, известно также о 16 пострадавших, сообщил во вторник глава Славянской ГВА Вадим Лях в Facebook, пишет УНН.

В результате сегодняшнего прилета по состоянию на 13:00 имеем 16 раненых, среди них девочка 14 лет. 4 человека погибли. Двое из них скончались в больнице от ранений, несовместимых с жизнью - написал Лях.

Дополнение

Ранее было известно о 2 погибших и 17 раненых в результате атаки рф на Славянск.

Как уточнил глава ГВА Лях, "враг нанес авиаудар тремя управляемыми авиабомбами по центральной части города" сегодня утром, около 9:15.