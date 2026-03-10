рф вдарила трьома КАБами по Слов'янську, 2 загиблих і 17 поранених, серед них дитина
Київ • УНН
Російські війська вдарили по житловій забудові Слов’янська, внаслідок чого 2 особи загинули та 17 поранені. Серед постраждалих є 14-річна дитина.
У Донецькій області росіяни вдарили вранці трьома КАБами по середмістю Слов'янська, щонайменше 2 загиблих та 17 поранених, серед них 14-річна дитина, повідомили у вівторок голова Слов'янської МВА Вадим Лях і Донецька обласна прокуратура, пише УНН.
Вранці 10 березня 2026 року війська рф вдарили по Словʼянську. Мішенню для окупантів стала щільна житлова забудова, де один з боєприпасів поцілив у багатоквартирний будинок, ще два – біля багатоповерхівок. Станом на зараз відомо про 2 загиблих та 17 поранених цивільних, серед них 14-річна дитина
Як уточнив голова МВА Лях, "ворог наніс авіаудар трьома керованими авіабомбами по центральній частині міста" сьогодні вранці, біля 9:15.
Пошкоджено щонайменше шість багатоповерхівок, 10 автівок. Серед постраждалих, з його слів, - чотирнадцятирічна дівчинка.