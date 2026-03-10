рф вдарила трьома КАБами по Слов'янську, 2 загиблих і 17 поранених, серед них дитина

$43.730.0850.540.36
Ексклюзив
12:33 • 16 перегляди
Експерт розповів чи покращить українська "шахедна допомога" відносини з США
Ексклюзив
11:27 • 4056 перегляди
Регулювання спецрежиму Defence City потребує спрощення для підтримки підприємств - член оборонного комітету Ради
Ексклюзив
11:25 • 13736 перегляди
Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень
Ексклюзив
08:20 • 25834 перегляди
Рука-нога-рот або вірус Коксакі - як ним заражаються люди та чим небезпечна інфекція
9 березня, 19:48 • 44084 перегляди
НБУ просить ЄС бути посередником у справі затримання інкасаторів та вилучення готівки Ощадбанку в Угорщині
Ексклюзив
9 березня, 19:03 • 79908 перегляди
Чи вдарить Іран по Україні після заяв про допомогу у збитті "шахедів": експерт оцінив ризики
9 березня, 16:44 • 51028 перегляди
В Угорщині хочуть "легалізувати" вкрадені кошти Ощадбанку. Офіційний Київ назвав дії Будапешта беззаконням
9 березня, 12:46 • 57065 перегляди
Зеленський обговорив на Ставці запити на допомогу у протидії "шахедам" і подібному - уже є 11 звернень від сусідів Ірану, з Європи та Америки
9 березня, 12:34 • 55289 перегляди
МЗС України звинуватило Угорщину в державному бандитизмі та грубому порушенні прав затриманих українських інкасаторів
Ексклюзив
9 березня, 11:13 • 78231 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

ЦПД: рпц канонізує загиблих окупантів для виправдання війни проти України
Курс валют на 10 березня: долар та євро синхронно дорожчають
США повідомили G7, що послаблення санкцій проти росії буде обмеженим
У п'яти областях України є знеструмлення через обстріли - Міненерго
В структурі НГУ сформовані нові підрозділи, наказ підписано - Клименко
Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень
Ексклюзив
11:25 • 13736 перегляди
Рука-нога-рот або вірус Коксакі - як ним заражаються люди та чим небезпечна інфекція
Ексклюзив
08:20 • 25834 перегляди
День Барбі - історія ляльки, вартість колекційних екземплярів
Клініка Odrex замовчує відкликання однієї з медичних ліцензій
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
Ексклюзив
9 березня, 11:13 • 78231 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Музикант
Урсула фон дер Ляєн
Роберт Фіцо
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Ізраїль
Брітні Спірс різко відреагувала на ідею примирення з батьком - інсайдери
Тарас Цимбалюк палко поцілував колишнього хлопця Анни Трінчер
Melovin здійснив особливу мрію 9-річної дівчинки
Катерина Кузнецова розповіла, як бореться з емоційним вигоранням під час напружених зйомок
Трамп купив облігації Netflix та Warner Bros. у розпал боротьби торгів з Paramount - Reuters
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
MIM-104 Patriot
Дипломатка

рф вдарила трьома КАБами по Слов'янську, 2 загиблих і 17 поранених, серед них дитина

Київ • УНН

 • 1342 перегляди

Російські війська вдарили по житловій забудові Слов’янська, внаслідок чого 2 особи загинули та 17 поранені. Серед постраждалих є 14-річна дитина.

рф вдарила трьома КАБами по Слов'янську, 2 загиблих і 17 поранених, серед них дитина

У Донецькій області росіяни вдарили вранці трьома КАБами по середмістю Слов'янська, щонайменше 2 загиблих та 17 поранених, серед них 14-річна дитина, повідомили у вівторок голова Слов'янської МВА Вадим Лях і Донецька обласна прокуратура, пише УНН.

Вранці 10 березня 2026 року війська рф вдарили по Словʼянську. Мішенню для окупантів стала щільна житлова забудова, де один з боєприпасів поцілив у багатоквартирний будинок, ще два – біля багатоповерхівок. Станом на зараз відомо про 2 загиблих та 17 поранених цивільних, серед них 14-річна дитина

- повідомили у прокуратурі.

Як уточнив голова МВА Лях, "ворог наніс авіаудар трьома керованими авіабомбами по центральній частині міста" сьогодні вранці, біля 9:15.

Пошкоджено щонайменше шість багатоповерхівок, 10 автівок. Серед постраждалих, з його слів, - чотирнадцятирічна дівчинка.

Юлія Шрамко

Донецька область
Слов'янськ