РФ ударила тремя КАБами по Славянску, 2 погибших и 17 раненых, среди них ребенок
Киев • УНН
Российские войска ударили по жилой застройке Славянска, в результате чего 2 человека погибли и 17 ранены. Среди пострадавших есть 14-летний ребенок.
В Донецкой области россияне ударили утром тремя КАБами по центру Славянска, по меньшей мере 2 погибших и 17 раненых, среди них 14-летний ребенок, сообщили во вторник глава Славянской ГВА Вадим Лях и Донецкая областная прокуратура, пишет УНН.
Утром 10 марта 2026 года войска РФ ударили по Славянску. Мишенью для оккупантов стала плотная жилая застройка, где один из боеприпасов попал в многоквартирный дом, еще два – возле многоэтажек. По состоянию на сейчас известно о 2 погибших и 17 раненых гражданских, среди них 14-летний ребенок
Как уточнил глава ГВА Лях, "враг нанес авиаудар тремя управляемыми авиабомбами по центральной части города" сегодня утром, около 9:15.
Повреждены по меньшей мере шесть многоэтажек, 10 автомобилей. Среди пострадавших, по его словам, - четырнадцатилетняя девочка.