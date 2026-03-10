РФ ударила тремя КАБами по Славянску, 2 погибших и 17 раненых, среди них ребенок

В Донецкой области россияне ударили утром тремя КАБами по центру Славянска, по меньшей мере 2 погибших и 17 раненых, среди них 14-летний ребенок, сообщили во вторник глава Славянской ГВА Вадим Лях и Донецкая областная прокуратура, пишет УНН.

Утром 10 марта 2026 года войска РФ ударили по Славянску. Мишенью для оккупантов стала плотная жилая застройка, где один из боеприпасов попал в многоквартирный дом, еще два – возле многоэтажек. По состоянию на сейчас известно о 2 погибших и 17 раненых гражданских, среди них 14-летний ребенок - сообщили в прокуратуре.

Как уточнил глава ГВА Лях, "враг нанес авиаудар тремя управляемыми авиабомбами по центральной части города" сегодня утром, около 9:15.

Повреждены по меньшей мере шесть многоэтажек, 10 автомобилей. Среди пострадавших, по его словам, - четырнадцатилетняя девочка.