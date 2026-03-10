РФ ударила тремя КАБами по Славянску, 2 погибших и 17 раненых, среди них ребенок

$43.730.0850.540.36
Эксклюзив
08:20 • 18916 просмотра
Рука-нога-рот или вирус Коксаки - как им заражаются люди и чем опасна инфекция
9 марта, 19:48 • 39367 просмотра
НБУ просит ЕС быть посредником в деле задержания инкассаторов и изъятия наличности Ощадбанка в Венгрии
Эксклюзив
9 марта, 19:03 • 76013 просмотра
Ударит ли Иран по Украине после заявлений о помощи в сбитии "шахедов": эксперт оценил риски
9 марта, 16:44 • 48527 просмотра
В Венгрии хотят "легализовать" украденные средства Ощадбанка. Официальный Киев назвал действия Будапешта беззаконием
9 марта, 12:46 • 54621 просмотра
Зеленский обсудил на Ставке запросы на помощь в противодействии "шахедам" и подобному - уже есть 11 обращений от соседей Ирана, из Европы и Америки
9 марта, 12:34 • 54173 просмотра
МИД Украины обвинил Венгрию в государственном бандитизме и грубом нарушении прав задержанных украинских инкассаторов
9 марта, 10:16 • 33034 просмотра
Весенняя посевная стартует позже - есть ли риски из-за подорожания горючего и что будет с ценами на продукты
Эксклюзив
9 марта, 11:13 • 74763 просмотра
НАПК должно проверить имущество семьи кандидата на должность главы ГМС Суворова - нардепы
9 марта, 06:12 • 34067 просмотра
Зеленский: Украина направила экспертов по дронам для защиты баз США в Иордании
8 марта, 19:46 • 49604 просмотра
На Волыни группа лиц напала на авто ТЦК и силой освободила военнообязанного
"Он был бы гораздо полезнее, если бы закончил войну против Украины": Трамп - о разговоре с путиным
10 марта, 01:18 • 18936 просмотра
Враг ночью атаковал Харьков: повреждены частные дома и хозяйственные постройки
10 марта, 01:54 • 15367 просмотра
Курс валют на 10 марта: доллар и евро синхронно дорожают
06:00 • 7606 просмотра
США сообщили G7, что ослабление санкций против россии будет ограниченным
06:25 • 23916 просмотра
В пяти областях Украины есть обесточивания из-за обстрелов - Минэнерго
08:42 • 13837 просмотра
Рука-нога-рот или вирус Коксаки - как им заражаются люди и чем опасна инфекция
Эксклюзив
08:20 • 18890 просмотра
День Барби - история куклы, стоимость коллекционных экземпляров
9 марта, 13:29 • 62812 просмотра
Клиника Odrex умалчивает об отзыве одной из медицинских лицензий
9 марта, 11:31 • 66577 просмотра
НАПК должно проверить имущество семьи кандидата на должность главы ГМС Суворова - нардепы
Эксклюзив
9 марта, 11:13 • 74743 просмотра
Шевченко во времена большой войны: как наследие Кобзаря звучит для современной Украины
9 марта, 08:38 • 68668 просмотра
Тарас Цымбалюк страстно поцеловал бывшего парня Анны Тринчер
9 марта, 17:41 • 21009 просмотра
Melovin осуществил особую мечту 9-летней девочки
9 марта, 16:37 • 28306 просмотра
Катерина Кузнецова рассказала, как борется с эмоциональным выгоранием во время напряженных съемок
9 марта, 15:28 • 28183 просмотра
Трамп купил облигации Netflix и Warner Bros. в разгар борьбы торгов с Paramount - Reuters
9 марта, 15:15 • 29164 просмотра
alyona alyona в кружевном боди посвятила фотосессию украинским женщинам
9 марта, 12:47 • 31344 просмотра
РФ ударила тремя КАБами по Славянску, 2 погибших и 17 раненых, среди них ребенок

Киев • УНН

 • 478 просмотра

Российские войска ударили по жилой застройке Славянска, в результате чего 2 человека погибли и 17 ранены. Среди пострадавших есть 14-летний ребенок.

РФ ударила тремя КАБами по Славянску, 2 погибших и 17 раненых, среди них ребенок

В Донецкой области россияне ударили утром тремя КАБами по центру Славянска, по меньшей мере 2 погибших и 17 раненых, среди них 14-летний ребенок, сообщили во вторник глава Славянской ГВА Вадим Лях и Донецкая областная прокуратура, пишет УНН.

Утром 10 марта 2026 года войска РФ ударили по Славянску. Мишенью для оккупантов стала плотная жилая застройка, где один из боеприпасов попал в многоквартирный дом, еще два – возле многоэтажек. По состоянию на сейчас известно о 2 погибших и 17 раненых гражданских, среди них 14-летний ребенок

- сообщили в прокуратуре.

Как уточнил глава ГВА Лях, "враг нанес авиаудар тремя управляемыми авиабомбами по центральной части города" сегодня утром, около 9:15.

Повреждены по меньшей мере шесть многоэтажек, 10 автомобилей. Среди пострадавших, по его словам, - четырнадцатилетняя девочка.

Юлия Шрамко

Донецкая область
Славянск