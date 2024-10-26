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MIM-104 Patriot

Кількість жертв ракетного удару по Дніпру зросла: нові деталі атаки

Київ • УНН

 • 22336 перегляди

У Дніпрі внаслідок російського ракетного удару загинуло 5 осіб, ще 7 перебувають у лікарнях. Пошкоджено понад 20 багатоповерхівок, один будинок зруйновано, інший в аварійному стані.

Кількість жертв ракетного удару по Дніпру зросла: нові деталі атаки

До п’яти збільшилася кількість загиблих у Дніпрі. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Деталі

Він повідомив, що з-під завалів рятувальники дістали тіло чоловіка. Таким чином кількість загиблих після російського ракетного удару збільшилася до 5 осіб.

7 людей перебувають у лікарнях.

У місті пошкоджені понад два десятки багатоквартирних будинків. Один зруйнований та ще один – аварійний.

Нагадаємо

Внаслідок нічної ракетної атаки росіян по Дніпру 21 людина отримали травми, серед них 4 дітей. Зокрема, важкі травми отримав 17-річний юнак.

Ворожа атака на Київ: знешкоджено до десятка російських дронів26.10.24, 09:21 • 34127 переглядiв

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