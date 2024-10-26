Нічна атака на Дніпро: вже 21 постраждалий, пошкоджено лікарню Мечникова
Київ • УНН
Внаслідок ракетного удару рф по Дніпру загинули 4 людини, 21 поранено, серед них підліток у важкому стані. Пошкоджено понад 20 багатоповерхівок та лікарню Мечникова.
У Дніпрі внаслідок нічної ракетної атаки росіян вже відомо про 21 травмованого, серед яких підліток у важкому стані, повідомив у суботу голова ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
21 людина постраждала, з них 7 – у лікарні. 17-річний хлопець у важкому стані
За його словами, у місті пошкоджені понад два десятки багатоквартирних будинків. Один зруйнований та ще один – аварійний. Для тимчасового ремонту власникам понівечених осель видають будматеріали.
Доповнення
В Дніпрі через ракетний удар рф вночі загинули чотири людини, зокрема і дружина та донька поліцейського.
Пошкоджено одну з найважливіших лікарень України – лікарню імені Мечникова.