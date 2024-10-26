Ночная атака на Днепр: уже 21 пострадавший, повреждена больница Мечникова
Киев • УНН
В результате ракетного удара рф по Днепру погибли 4 человека, 21 ранен, среди них подросток в тяжелом состоянии. Повреждены более 20 многоэтажек и больница Мечникова.
В Днепре в результате ночной ракетной атаки россиян уже известно о 21 травмированном, среди которых подросток в тяжелом состоянии, сообщил в субботу председатель ОВА Сергей Лысак, передает УНН.
21 человек пострадал, из них 7 - в больнице. 17-летний парень в тяжелом состоянии
По его словам, в городе повреждены более двух десятков многоквартирных домов. Один разрушен и еще один - аварийный. Для временного ремонта владельцам поврежденных домов выдают стройматериалы.
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В Днепре из-за ракетного удара рф ночью погибли четыре человека, в том числе жена и дочь полицейского.
Повреждена одна из важнейших больниц Украины - больница имени Мечникова.