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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ночная атака на Днепр: уже 21 пострадавший, повреждена больница Мечникова

Киев  •  УНН

10:27 • 5749 просмотра

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В результате ракетного удара рф по Днепру погибли 4 человека, 21 ранен, среди них подросток в тяжелом состоянии. Повреждены более 20 многоэтажек и больница Мечникова.

В Днепре в результате ночной ракетной атаки россиян уже известно о 21 травмированном, среди которых подросток в тяжелом состоянии, сообщил в субботу председатель ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

21 человек пострадал, из них 7 - в больнице. 17-летний парень в тяжелом состоянии

- написал Лысак в Telegram.

По его словам, в городе повреждены более двух десятков многоквартирных домов. Один разрушен и еще один - аварийный. Для временного ремонта владельцам поврежденных домов выдают стройматериалы.

Дополнение

В Днепре из-за ракетного удара рф ночью погибли четыре человека, в том числе  жена и дочь полицейского.

Повреждена одна из важнейших больниц Украины - больница имени Мечникова. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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