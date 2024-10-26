Количество жертв ракетного удара по Днепру возросло: новые детали атаки
Киев • УНН
В Днепре в результате российского ракетного удара погибли 5 человек, еще 7 находятся в больницах. Повреждены более 20 многоэтажек, один дом разрушен, другой в аварийном состоянии.
До пяти увеличилось количество погибших в Днепре. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
Он сообщил, что из-под завалов спасатели достали тело мужчины. Таким образом количество погибших после российского ракетного удара увеличилось до 5 человек.
7 человек находятся в больницах.
В городе повреждены более двух десятков многоквартирных домов. Один разрушен и еще один - аварийный.
Напомним
В результате ночной ракетной атаки россиян по Днепру 21 человек получили травмы, среди них 4 детей. В частности, тяжелые травмы получил 17-летний юноша.
Вражеская атака на Киев: обезврежено до десятка российских дронов26 октября 2024, 06:21 • 16654 просмотра