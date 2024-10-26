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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Количество жертв ракетного удара по Днепру возросло: новые детали атаки

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В Днепре в результате российского ракетного удара погибли 5 человек, еще 7 находятся в больницах. Повреждены более 20 многоэтажек, один дом разрушен, другой в аварийном состоянии.

До пяти увеличилось количество погибших в Днепре. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

Он сообщил, что из-под завалов спасатели достали тело мужчины. Таким образом количество погибших после российского ракетного удара увеличилось до 5 человек.

7 человек находятся в больницах.

В городе повреждены более двух десятков многоквартирных домов. Один разрушен и еще один - аварийный.

Напомним

В результате ночной ракетной атаки россиян по Днепру 21 человек получили травмы, среди них 4 детей. В частности, тяжелые травмы получил 17-летний юноша.

Вражеская атака на Киев: обезврежено до десятка российских дронов26 октября 2024, 06:21 • 16654 просмотра

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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