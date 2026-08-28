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Кількість жертв повені в Непалі зросла до 489

Київ • УНН

 • 5244 перегляди

Поліція Непалу підтвердила щонайменше 489 загиблих унаслідок раптової повені. Пошукові операції відновили, 1300 людей залишаються зниклими.

Кількість жертв повені в Непалі зросла до 489

Кількість підтверджених жертв раптової повені в Непалі зросла щонайменше до 489, повідомила поліція в п'ятницю, що є оновленням попередньої цифри в 469, пише УНН з посиланням на CNN.

Деталі

Це сталося після того, як пошуково-рятувальні операції як у Непалі, так і в Китаї відновилися після короткої перерви через побоювання щодо подальших повеней.

Тим часом джерело в міністерстві туризму повідомило Reuters, що під час повені в Непалі було врятовано 117 туристів, включаючи 85 індійців, 16 китайців, дев'ятьох південнокорейців, двох італійців та двох громадян США.

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Джерело: CNN

Джерело: CNN

Джерело: CNN

Джерело: CNN

Джерело: CNN

Доповнення

Непал і Китай відновили рятувальні операції в районах, спустошених раптовою повінню, після перерви, спричиненої побоюваннями, що бар'єрне озеро може спричинити чергову повінь. 

Непал і Китай попередили про нові ризики повеней через загрозу прориву озера28.08.26, 09:00 • 3236 переглядiв

Жителі районів, що знаходяться під загрозою, перемістилися на височини, але офіційні особи по обидва боки кордону заявили, що небезпека минула.

Десятки американців та інших іноземних громадян є серед щонайменше 1300 зниклих безвісти.

Учені досі працюють над тим, щоб точно визначити причину катастрофи. Нове відео показало, де велика частина льодовика відкололася і впала в річку.

Супутникові знімки допомогли вченим встановити можливу причину катастрофічної повені в Непалі та Тибеті28.08.26, 02:55 • 39635 переглядiв

Джерело: CNN

Юлія Шрамко

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