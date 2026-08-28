Кількість жертв повені в Непалі зросла до 489
Київ • УНН
Поліція Непалу підтвердила щонайменше 489 загиблих унаслідок раптової повені. Пошукові операції відновили, 1300 людей залишаються зниклими.
Кількість підтверджених жертв раптової повені в Непалі зросла щонайменше до 489, повідомила поліція в п'ятницю, що є оновленням попередньої цифри в 469, пише УНН з посиланням на CNN.
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Це сталося після того, як пошуково-рятувальні операції як у Непалі, так і в Китаї відновилися після короткої перерви через побоювання щодо подальших повеней.
Тим часом джерело в міністерстві туризму повідомило Reuters, що під час повені в Непалі було врятовано 117 туристів, включаючи 85 індійців, 16 китайців, дев'ятьох південнокорейців, двох італійців та двох громадян США.
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Джерело: CNN
Джерело: CNN
Джерело: CNN
Джерело: CNN
Джерело: CNN
Доповнення
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Джерело: CNN