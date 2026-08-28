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Число жертв наводнения в Непале возросло до 489

Киев • УНН

 • 240 просмотра

Полиция Непала подтвердила гибель по меньшей мере 489 человек в результате внезапного наводнения. Поисковые операции возобновлены, 1300 человек остаются пропавшими без вести.

Число жертв наводнения в Непале возросло до 489

Число подтверждённых жертв внезапного наводнения в Непале возросло по меньшей мере до 489, сообщила полиция в пятницу, обновив предыдущую цифру в 469, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Подробности

Это произошло после того, как поисково-спасательные операции как в Непале, так и в Китае возобновились после короткого перерыва из-за опасений по поводу новых наводнений.

Тем временем источник в министерстве туризма сообщил Reuters, что во время наводнения в Непале были спасены 117 туристов, включая 85 индийцев, 16 китайцев, девять южнокорейцев, двух итальянцев и двух граждан США.

В Непале продолжаются поиски 56 украинцев, с которыми потеряна связь, — МИД28.08.26, 11:33 • 13165 просмотров

Источник: CNN

Источник: CNN

Источник: CNN

Источник: CNN

Источник: CNN

Дополнение

Непал и Китай возобновили спасательные операции в районах, опустошённых внезапным наводнением, после перерыва, вызванного опасениями, что озеро, образовавшееся из-за естественной преграды, может спровоцировать новое наводнение. 

Непал и Китай предупредили о новых рисках наводнений из-за угрозы прорыва озера28.08.26, 09:00 • 3020 просмотров

Жители районов, находящихся под угрозой, перебрались на возвышенности, однако официальные лица по обе стороны границы заявили, что опасность миновала.

Десятки американцев и других иностранных граждан входят в число по меньшей мере 1300 пропавших без вести.

Учёные по-прежнему работают над тем, чтобы точно определить причину катастрофы. Новое видео показало, где значительная часть ледника откололась и упала в реку.

Спутниковые снимки помогли учёным установить возможную причину катастрофического наводнения в Непале и Тибете28.08.26, 02:55 • 39341 просмотр

Источник: CNN

Юлия Шрамко

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