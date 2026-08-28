Число жертв наводнения в Непале возросло до 489
Киев • УНН
Полиция Непала подтвердила гибель по меньшей мере 489 человек в результате внезапного наводнения. Поисковые операции возобновлены, 1300 человек остаются пропавшими без вести.
Число подтверждённых жертв внезапного наводнения в Непале возросло по меньшей мере до 489, сообщила полиция в пятницу, обновив предыдущую цифру в 469, пишет УНН со ссылкой на CNN.
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Это произошло после того, как поисково-спасательные операции как в Непале, так и в Китае возобновились после короткого перерыва из-за опасений по поводу новых наводнений.
Тем временем источник в министерстве туризма сообщил Reuters, что во время наводнения в Непале были спасены 117 туристов, включая 85 индийцев, 16 китайцев, девять южнокорейцев, двух итальянцев и двух граждан США.
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Источник: CNN
Источник: CNN
Источник: CNN
Источник: CNN
Источник: CNN
Дополнение
Непал и Китай возобновили спасательные операции в районах, опустошённых внезапным наводнением, после перерыва, вызванного опасениями, что озеро, образовавшееся из-за естественной преграды, может спровоцировать новое наводнение.
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Жители районов, находящихся под угрозой, перебрались на возвышенности, однако официальные лица по обе стороны границы заявили, что опасность миновала.
Десятки американцев и других иностранных граждан входят в число по меньшей мере 1300 пропавших без вести.
Учёные по-прежнему работают над тем, чтобы точно определить причину катастрофы. Новое видео показало, где значительная часть ледника откололась и упала в реку.
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Источник: CNN